Эту пиццу можно попробовать только в Краснодаре: 5 заведений, которые любят местные

Редактор Юга.ру всю неделю ела пиццу и выбрала пять мест, которые помогут лучше узнать краснодарскую гастрономию.

Та самая пицца из «Авроры» Гастрономическая машина времени для краснодарцев, ностальгирующих по давно закрытому кинотеатру. В 1991 году ливанец Самуэль открыл в «Авроре» первую пиццерию в городе. За 18 рублей здесь можно было взять целую пиццу, а за 3 рубля — один сегмент «Классической», «Морской», «Пепперони», «Вегетарианской» или даже «Экзотической» с ананасом. Кроме самой пиццы тут продавали гамбургеры и напитки. Удивительнее разнообразия заморского фастфуда в «Авроре» были разве что две настоящие пальмы. У многих краснодарцев появилась традиция есть здесь перед или после киносеанса с семьей и друзьями. Так пиццерия проработала 23 года.

В 2014 году кинотеатр закрыли на реконструкцию, а заведение переехало на Кубанскую Набережную. Новый ресторан, теперь уже ливанской кухни, назвали «La Кабанья», но вывеска у входа с юридическим названием «Пицца Аврора» напоминает о том, с чего все начиналось.

Сейчас дело отца продолжает Эва Касис. Хозяева сохранили оригинальный рецепт классической пиццы и гамбургера из кинотеатра. В меню два этих блюда выделили в специальный раздел «Как в Авроре».

Пиццу готовят примерно 15 минут. Однозначно выбирайте ее, если давно хотели снять эффектное видео с тянущимся до потолка сыром. Здесь его много. Как и вообще начинки: пухлое тесто промазали томатным соусом, сверху уложили большие кружки ветчины, кольца зеленого болгарского перца, маринованные шампиньоны и толстые слайсы помидора.

Стоимость: пицца «Аврора» — 850 рублей.

Адрес: улица Кубанская набережная, 39/1.

Пицца из кинотеатра «Аврора» в «La Кабанья» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Пицца от итальянца Антонио в историческом здании В начале XX века в одном квартале от вокзала «Краснодар 1» была контора Филиппа Матвеевича Акулова — известного в Екатеринодаре строительного подрядчика и поставщика стройматериалов. Последние семь лет здесь работает пиццерия. После переезда в Краснодар семейное заведение на Мира открыли итальянец Антонио и его супруга Людмила. Роли распределили так: Антонио готовит пиццу, а супруга принимает заказы.

Внутри 4 столика, клеенчатые скатерти, окно с видом на Мира и крохотная кухня с окном раздачи. Пиццу можно съесть на месте или забрать с собой, а вот в сервисах доставки заказать нельзя.

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Плюсы: семейная пиццерия в лучших итальянских традициях, никаких дежурных улыбок на кассе и «додо-свидания». Минусы: ключ от уборной получите после того, как сделаете заказ. А вы как хотели, это не проходной двор!

Пока я жду заказ, за пиццей с собой заглядывают трое, а девушка за соседним столиком удивляется: «Почему вы не откроетесь где-то поближе к центру, около Красной? Ваша пицца точно была бы там нарасхват». Людмила, одновременно протирая скатерть и раскладывая приборы, отвечает, что такая аренда им не по карману.

Что по вкусу: тонкое хрустящее тесто, сочная сливочная начинка, желание доесть корочки — 10 из 10.

Стоимость: пицца «4 стагиони» (4 сезона) с томатами, моцареллой, ветчиной, артишоками, маслинами и грибами — 590 рублей.

Адрес: улица Мира, 78, лит. А.

Пицца «4 стагиони» в «Антонио» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Меню пиццерии «Антонио» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Меню пиццерии «Антонио» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

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«Уни пицца» И снова культовое место встречи, на этот раз студентов Кубанского госуниверситета. В его окрестностях заведений сразу два — по обе стороны Ставропольской. Всего в Краснодаре 9 пиццерий сети.

Вариантов начинок здесь много — от различных комбинаций мяса и сыра до «Филадельфии» с угрем и персиков с ананасами «Под шоколадом». Сейчас цены в «Уни» сложно назвать студенческими, но оправдать их можно щедрым слоем начинки. Пицца понравится тем, кто любит толстое мягкое тесто, как у бабушкиного пирога, и хочет наесться парой сегментов.

Важно: на сайте цены на пиццу указаны неверно. О том, что они выросли на 50%, сообщают при подтверждении заказа. Сайт «Уни пиццы» сделали в 2007 году и, по ощущениям, его функционал за это время никак не изменился. Своего приложения, как и доставки из агрегаторов, у пиццерии нет. Так что для заказа можно заполнить форму на сайте и дождаться обратного звонка или позвонить самому.

Около месяца назад меню в кафе сильно сократили. Стоимость: большая пицца «4 сыра» — 698 рублей, маленькая — 405.

Адреса здесь.

«Робертино» Пиццерия открылась в Краснодаре в 2019 году и быстро стала популярной. На открытой кухне в дровяной печи здесь готовят неаполитанскую пиццу — на тонком тесте с большими леопардовыми (проще говоря, слегка обугленными) бортиками. Диаметр такой пиццы небольшой — 23-25 см.

Тесто здесь называют волшебным и относятся к нему с особым трепетом: его замешивает только один человек — шеф-повар, он же владелец заведения. Под классическую музыку, джаз, лаунж или мантры он формирует пицца-шарики и отправляет их на ферментацию (созревание) на 24-36 часов. В заведении отмечают, что такое тесто не вызывает тяжести в животе и легко усваивается — но не только из-за особого ритуала замеса.

В основе теста — сильная итальянская мука тонкого помола. Что это значит? Силу муки определяет содержание в ней белка. Чем его больше, тем более пористой и эластичной получится выпечка — а это знак качества неаполитанской пиццы. Пока подходящее под запросы заведения сырье удалось найти только в Италии. Томатный соус для пиццы тоже итальянский — пустыми банками от него в пиццерии декорировали стойку у кассы. Остальные продукты — в основном российского производства, например, моцареллу одна из местных сыроварен адаптировала специально под вкусовую гамму пиццерии.

Помимо классики в «Робертино» можно попробовать пиццу с соусом том-ям, креветками и грибами, с грушей и сыром рокфор, «В стиле карбонара», «Глорию» — с баклажанами, «Робертино» — с цукини, ветчиной и говядиной и другие.

Заказать пиццу можно практически любым способом: в заведении, на собственном сайте или в приложении пиццерии и в сервисах доставки.

В «Робертино» есть постоянная акция «Круг на круг»: можно обменять декоративную тарелку на любую пиццу из меню. Сувенирами от гостей украсили стену заведения. Еще одна акция — пицца дня за 325 рублей:

Вкус: тесто тонкое, мягкое и не рвется, много сочной начинки. Чувствуется, что сыра здесь действительно четыре. Его не пожалели, плюс так хитро сбалансировали вкус оливковым маслом и специями, что эту начинку хочется назвать самой лучшей в городе.

Стоимость: «Сырная Лори» — 585 рублей (320 граммов).

Адрес: улица Рашпилевская, 58.

«Кубана Toscana» Еще одно заведение с неаполитанской пиццей открыли в 2021 году в Краснодаре шеф-повар Евгений Левченко и предприниматель Ольга Григорьева. Концептуальное отличие — «богатая кубанская начинка» из местных продуктов. На это же намекают название и логотип пицца-бара. А бар он потому, что открылся в совсем небольшом помещении 1916 года постройки недалеко от Сенного рынка. Овощи для начинок закупают тут же, а моцареллу — в «Сырных историях» с собственной фермой в селе Варнавинском Абинского района.

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В «Кубана Toscana» часто вводят сезонные новинки, например, пиццу с лисичками, инжиром или хурмой. Еще в меню есть две позиции с пометкой AVPN — «Маринара» и «Маргарита». Их готовят по стандартам Ассоциации настоящей неаполитанской пиццы, то есть по максимально консервативным неаполитанским рецептам из ограниченного набора продуктов. В начинке маргариты — только зеленый базилик, сыр моцарелла буффало и томаты пелати сорта Сан-Марцано, а в маринаре — томаты, чеснок, орегано и оливковое масло. 30 рублей от стоимости любого из этих двух блюд идут в фонд помощи людям с аутизмом «Открытая среда».

Телеграм-бот пиццерии подсказывает, что для теста в «Кубана Toscana» смешивают несколько видов российской муки с высоким содержанием белка (одна из них — крафтовая «О`ника» из Ставропольского края, смолотая каменными жерновами), дрожжи, воду и морскую соль. «Пицца жарится при температуре более 450 °С в течение короткого времени, благодаря чему начинка от края до края остаётся свежей и вкусной, а на бортиках появляются «вулканические кратеры» и красивый леопардовый рисунок, который и должен быть у пиццы в неаполитанском стиле», — говорят в «Кубана Toscana».

Сезонная пицца с инжиром на вкус — соленая и сладкая одновременно, нежная и сочная. В начинке — инжир, горгонзола, фисташка, чили-мёд и зелёный лук. К заказу бесплатно подают стакан минеральной воды без газа и комплимент — печеный миндаль.

Сезонная пицца с инжиром в «Кубана Toscana» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В теплое время года можно посидеть на летнике с приятным видом на какое-то явно историческое здание напротив и не очень приятным — на узкую и запаркованную проезжую часть.

Из неудобств — доставку можно заказать только своими силами, то есть вызвать курьера самому. Еще одна особенность: по будням пиццу здесь начинают готовить с 12:00, а по выходным еще позже — с 14:00. До этого времени подают только завтраки.

Кстати, «Кубана Toscana» — единственное заведение из нашей подборки, которое участвовало в Российском ресторанном фестивале. Две недели пиццерия предлагала посетителям сет из трех блюд по фиксированной цене (самой бюджетной среди всех участников — 1390 рублей) с акцентом на местные специалитеты.

С 6 по 26 ноября попробовать гастросет «Кубана Toscana» за 1800 рублей можно будет еще и в рамках фестиваля южной кухни.

Стоимость: пицца с инжиром — 590 рублей.

Адрес: улица Пашковская, 84.