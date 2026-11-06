На плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег
Плато Лаго-Наки 6 ноября засыпало снегом. В сети появились первые снежные фото
6 ноября в горные районы Адыгеи пришла зима. В соцсетях опубликовали кадры плато Лаго-Наки, засыпанного первым снегом. Золотая осень на территории Кавказского заповедника сменилась снежным покровом.
В горах Сочи 5 ноября выпал первый снег:
Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня днем на плато задержится минусовая температура — до −1 °C, а к ночи мороз окрепнет до −3 °C.
Заснеженные кадры из соцсетей:
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