На плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег

Адыгея

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Адыгея» https://t.me/typical_01/38206
    © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Адыгея» https://t.me/typical_01/38206

Плато Лаго-Наки 6 ноября засыпало снегом. В сети появились первые снежные фото

6 ноября в горные районы Адыгеи пришла зима. В соцсетях опубликовали кадры плато Лаго-Наки, засыпанного первым снегом. Золотая осень на территории Кавказского заповедника сменилась снежным покровом.

В горах Сочи 5 ноября выпал первый снег:

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня днем на плато задержится минусовая температура — до −1 °C, а к ночи мороз окрепнет до −3 °C.

Заснеженные кадры из соцсетей:

  • © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Адыгея» https://t.me/typical_01/38206
    © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Адыгея» https://t.me/typical_01/38206
  • © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Адыгея» https://t.me/typical_01/38206
    © Скриншот из телеграм-канала «Типичная Адыгея» https://t.me/typical_01/38206

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