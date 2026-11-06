На плато Лаго-Наки в Адыгее выпал первый снег

6 ноября в горные районы Адыгеи пришла зима. В соцсетях опубликовали кадры плато Лаго-Наки, засыпанного первым снегом. Золотая осень на территории Кавказского заповедника сменилась снежным покровом.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня днем на плато задержится минусовая температура — до −1 °C, а к ночи мороз окрепнет до −3 °C.



Заснеженные кадры из соцсетей: