Краснодарскую бальнеолечебницу выкупила клиника «Екатерининская»

18 мая стало известно, что клиника «Екатерининская» выкупила бальнеолечебницу. В нее хотят инвестировать больше 1 млрд рублей

В 1973 году в Краснодаре обнаружили месторождение минеральной и горячей йодо-бромной воды. В 1977 году на этом месте построили бальнеолечебницу. Центр оказывает медицинские услуги, специализируясь на санаторно-курортном лечении с применением природных факторов — собственной минеральной воды, целебных Сакских и Ейских грязей. Бальнеологический комплекс состоит из нескольких зданий общей площадью помещений 6 тыс. 600 кв. м.

В пресс-службе Клиники Екатерининская 18 мая сообщили Юга.ру, что клиника приобрела контрольный пакет акций центра восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница». Сделку провели при поддержке государства и кредитных средств ВТБ.

В клинике рассказали, что в бальнеолечебнице увеличат штат врачей и установят современное оборудование. Также разрабатывается инвестиционный план по развитию медцентра. В нее планируют вложить около 1,2 млрд рублей. Планируется, что в будущем расширят площадь помещения и спектр лечебных услуг.

Гендиректор Клиники Екатерининская Виталий Волков сказал, что лечебница сохранит социально-ориентированную направленность. По его словам, ежегодно там проходят лечение около 27 тыс. пациентов, из которых 11 тыс. — дети. Также продолжит работать программа оздоровления детей по ОМС.