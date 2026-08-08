В Краснодаре включили сирены из-за атаки БПЛА. Жителей призвали укрыться

В Краснодаре утром 8 августа дважды включили сирены на фоне атаки БПЛА — в 11:45 и 12:40

Утром 8 августа около 11:45 в Краснодаре включили сирены. Мэр Евгений Наумов сообщил, что системы ПВО отражают атаку, и призвал жителей и гостей города пройти в безопасное место.

«Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — написал Наумов.



В 12:40 сирены в Краснодаре включили снова.

Тем, кто находится дома, рекомендуют не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — например, в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами и дверями.

Находящимся на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, паркинге или подземном переходе. Не стоит прятаться возле стен многоквартирных домов, автомобилей и остановочных павильонов.