В Краснодаре включили сирены из-за атаки БПЛА. Жителей призвали укрыться

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре утром 8 августа дважды включили сирены на фоне атаки БПЛА — в 11:45 и 12:40

Утром 8 августа около 11:45 в Краснодаре включили сирены. Мэр Евгений Наумов сообщил, что системы ПВО отражают атаку, и призвал жителей и гостей города пройти в безопасное место.

«Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — написал Наумов.

В 12:40 сирены в Краснодаре включили снова.

Тем, кто находится дома, рекомендуют не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — например, в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами и дверями.

Находящимся на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, паркинге или подземном переходе. Не стоит прятаться возле стен многоквартирных домов, автомобилей и остановочных павильонов.

Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:

Позже жителям начали поступать СМС-уведомления о беспилотной опасности в Краснодарском крае, Краснодаре и Динском районе.

Власти отдельно предупредили: если сирена уже не звучит, это не значит, что опасность миновала. Жителям рекомендуют ориентироваться на официальные сообщения.

На фоне атаки в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.

Как писали Юга.ру, оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА.

Безопасность Краснодар СВО

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