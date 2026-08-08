В Краснодаре включили сирены из-за атаки БПЛА. Жителей призвали укрыться
В Краснодаре утром 8 августа дважды включили сирены на фоне атаки БПЛА — в 11:45 и 12:40
Утром 8 августа около 11:45 в Краснодаре включили сирены. Мэр Евгений Наумов сообщил, что системы ПВО отражают атаку, и призвал жителей и гостей города пройти в безопасное место.
«Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место», — написал Наумов.
В 12:40 сирены в Краснодаре включили снова.
Тем, кто находится дома, рекомендуют не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон — например, в ванной, туалете, коридоре или кладовой. Также не следует пользоваться лифтом и находиться рядом с окнами и дверями.
Находящимся на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, паркинге или подземном переходе. Не стоит прятаться возле стен многоквартирных домов, автомобилей и остановочных павильонов.
Сирен не слышали, прятались под звуки стрельбы:
Позже жителям начали поступать СМС-уведомления о беспилотной опасности в Краснодарском крае, Краснодаре и Динском районе.
Власти отдельно предупредили: если сирена уже не звучит, это не значит, что опасность миновала. Жителям рекомендуют ориентироваться на официальные сообщения.
На фоне атаки в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и выпуск воздушных судов.
Как писали Юга.ру, оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА.