В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Электрический поцелуй»

Критик Кира Кац анонсировала на 12 августа показ фильма «Электрический поцелуй» режиссера Пьера Сальвадори. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Действие разворачивается в 1928 году. Художник Антуан Балестро переживает глубокий творческий и личный кризис после смерти жены Ирен. Его галерист Арман в отчаянии готов на все, чтобы вернуть мастера к работе.

Случай сводит Антуана с Сюзанной, которая выступает в бродячем цирке в аттракционе «Электрическая Венера». Она соглашается провести для художника спиритический сеанс.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.