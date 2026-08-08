В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Электрический поцелуй»
В кинотеатре «Каро 8» 12 августа пройдет спецпоказ фильма Пьера Сальвадори (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 12 августа показ фильма «Электрический поцелуй» режиссера Пьера Сальвадори. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Картина открывала 79-й Каннский кинофестиваль. Постановщик впервые взялся за исторический жанр.
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После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
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