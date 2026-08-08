В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Электрический поцелуй»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Электрический поцелуй» © Скриншот видео с youtube-канала «ZEREN Entertainment»
    Кадр из трейлера к фильму «Электрический поцелуй» © Скриншот видео с youtube-канала «ZEREN Entertainment»

В кинотеатре «Каро 8» 12 августа пройдет спецпоказ фильма Пьера Сальвадори (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 12 августа показ фильма «Электрический поцелуй» режиссера Пьера Сальвадори. Ленту будут демонстрировать на французском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Картина открывала 79-й Каннский кинофестиваль. Постановщик впервые взялся за исторический жанр.

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Действие разворачивается в 1928 году. Художник Антуан Балестро переживает глубокий творческий и личный кризис после смерти жены Ирен. Его галерист Арман в отчаянии готов на все, чтобы вернуть мастера к работе.

Случай сводит Антуана с Сюзанной, которая выступает в бродячем цирке в аттракционе «Электрическая Венера». Она соглашается провести для художника спиритический сеанс.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарских кинотеатрах покажут нового «Человека-паука» под кодовым названием. 

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