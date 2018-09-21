Конор МакГрегор назвал Кадырова безумным диктатором, а отца Хабиба Нурмагомедова — трусом

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор прокомментировал фотографию отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

«Отец Хабиба выложил в инстаграм фото с Кадыровым из мечети. Кадыров — чеченский диктатор, безумный человек. Абдулманап Нурмагомедов лижет ему задницу и выкладывает фото главы Чечни с подписью "Вместе мы сильнее". Это фэйковое уважение из-за страха», — прокомментировал МакГрегор.

Также по мнению ирландского бойца, если бы у Абдулманапа Нурмагомедова была возможность ударить Кадырова ножом в спину, он бы сразу это сделал. Но так как он ничего не сделал, значит он дрожащий трус, пишет Sports.ru.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Шоу начнется в 5:00 по Москве, а главный бой может состояться примерно в 7:30.

Как сообщали Юга.ру, в марте форвард футбольного клуба «Ахмат» Лео Родригес Лима, известный как Лео Жаба, рассказал, что в Чечне Кадырова считают богом.