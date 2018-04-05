Макгрегор напал на автобус с дагестанцем Нурмагомедовым и другими бойцами UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор напал на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился претендент на титул в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов

Инцидент произошел вечером 5 апреля в Нью-Йорке на парковке спортивного комплекса «Барклис-центр». Макгрегор в компании нескольких человек догнал автобус с бойцами UFC, и попытался разбить окно ограждением, но ему помешали охранники. Один из его товарищей разбил стекло стулом, передает RT .

Спортсмены, которые были в автобусе, намеревались дать отпор Макгрегору, но водитель не открыл двери. Макгрегор пытался кинуть в автобус еще несколько предметов, но его остановили сотрудники безопасности, которые прибыли на место.

После случившегося ирландца объявили в розыск. Ему предъявили обвинения по двум правонарушениям: за порезы, полученные бойцом Майклом Кьезой от разбитого стекла автобуса, и за то, что ирландец несколько раз ударил кого-то по лицу. Кроме того, Макгрегор нанес ущерб автобусу на сумму 8 тыс. долларов. После инцидента он сдался полиции. Расследованием занимаются UFC совместно с департаментом полиции Нью-Йорка.

В UFC заявили, что произошедшее совершенно неприемлемо, и организаторы работают над последующими решениями, передает ТАСС. Находившегося в компании Макгрегора бойца Артема Лобова сняли с турнира. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк и медицинский департамент UFC не допустили к участию в турнире Майкла Кьезу, а также Рэя Борга, получившего повреждение роговицы.