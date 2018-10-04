Нурмагомедов: «Дед Конора убивал ирландцев, а вы поддерживаете его внука»
Российский боец Хабиб Нурмагомедов обратился к ирландским поклонникам экс-чемпиона UFC Конора МакГрегора
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«Через три дня вы начнете меня любить. У меня есть вопрос к ирландцам — что насчет вашего языка? Ирландского языка? Что не так с ним? Ответьте мне. Вы ему изменили? Кто-нибудь может мне ответить? У вас теперь нет родного языка? Вы поддерживаете МакГрегора, который заявляет, что дерется против Великобритании. При этом дед Конора Кристофер МакГрегор был английским морским пехотинцем и убивал ирландцев, убивал ваших предков. А сейчас вы поддерживаете его внука. В субботу вечером я все это изменю», — говорит спортсмен на видео, опубликованном ESPN.
Как сообщали Юга.ру, бой Нурмагомедова и МакГрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Отец и тренер дагестанского спортсмена Абдулманап Нурмагомедов присутствовать на поединке не будет — ему отказали в американской визе без объяснения причин.
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