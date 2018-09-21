Конор МакГрегор: Хабиб Нурмагомедов брал деньги у Зивуядина Магомедова, а теперь Путин посадил его

Во время предматчевой пресс-конференции 20 сентября ирландский боец UFC Конор МакГрегор обвинил Хабиба Нурмагомедова в связях с арестованным миллиардером

«Ты брал деньги у Магомедова, а теперь Путин посадил его. Попроси Путина освободить его. Ты просто лживая, фальшивая крыса. Ты говоришь: "Дело не в деньгах, дело в наследии". Ты лжец. Что случилось теперь, когда его (Магомедова) посадили за решетку? У тебя не осталось денег. Посмотри теперь на себя», — сказал МакГрегор на пресс-конференции.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Шоу начнется в 5:00 по Москве.