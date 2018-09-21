Конор МакГрегор: Хабиб Нурмагомедов брал деньги у Зивуядина Магомедова, а теперь Путин посадил его
Во время предматчевой пресс-конференции 20 сентября ирландский боец UFC Конор МакГрегор обвинил Хабиба Нурмагомедова в связях с арестованным миллиардером
«Ты брал деньги у Магомедова, а теперь Путин посадил его. Попроси Путина освободить его. Ты просто лживая, фальшивая крыса. Ты говоришь: "Дело не в деньгах, дело в наследии". Ты лжец. Что случилось теперь, когда его (Магомедова) посадили за решетку? У тебя не осталось денег. Посмотри теперь на себя», — сказал МакГрегор на пресс-конференции.
Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Шоу начнется в 5:00 по Москве.
МакГрегор на пресс-конференции 20 сентября предложил Хабибу Нурмагомедову выпить в честь его дня рождения, но получил отказ. Также ирландец прокомментировал фотографию отца российского бойца с Рамзаном Кадыровым. Он назвал главу Чечни безумным диктатором, а Абдулманапа Нурмагомедова — трусом.
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Зиявудин Магомедов — российский предприниматель, миллиардер и совладелец группы компаний «Сумма».
Как сообщали Юга.ру, в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил под арест Магомедовых.
По оценке Forbes, Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.
После ареста Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку Зивуядину Магомедову.
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