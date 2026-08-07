В Керчи беспилотник попал в жилой дом: есть погибшие и пострадавший

Два человека стали жертвами атаки беспилотника на многоквартирный дом в Керчи

7 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Керчи во время очередной атаки беспилотников под удар попал многоквартирный жилой дом. В результате происшествия погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения.

В каком именно районе произошла трагедия — не уточняется. О масштабах разрушений власти тоже не сообщают.