В Керчи беспилотник попал в жилой дом: есть погибшие и пострадавший
Два человека стали жертвами атаки беспилотника на многоквартирный дом в Керчи
7 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Керчи во время очередной атаки беспилотников под удар попал многоквартирный жилой дом. В результате происшествия погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения.
В каком именно районе произошла трагедия — не уточняется. О масштабах разрушений власти тоже не сообщают.
На месте работают экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимая медицинская помощь. Глава полуострова пообещал предоставить необходимую поддержку раненому, а также семьям погибших.
Как писали Юга.ру, 3 августа в Крыму три человека погибли в результате атаки беспилотников.