В Керчи беспилотник попал в жилой дом: есть погибшие и пострадавший

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Два человека стали жертвами атаки беспилотника на многоквартирный дом в Керчи

7 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Керчи во время очередной атаки беспилотников под удар попал многоквартирный жилой дом. В результате происшествия погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения.

В каком именно районе произошла трагедия — не уточняется. О масштабах разрушений власти тоже не сообщают.

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На месте работают экстренные службы, пострадавшему оказывают необходимая медицинская помощь. Глава полуострова пообещал предоставить необходимую поддержку раненому, а также семьям погибших.

Как писали Юга.ру, 3 августа в Крыму три человека погибли в результате атаки беспилотников.

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