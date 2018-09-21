Хабиб Нурмагомедов после встречи с МакГрегором: Всех алкоголиков ждет одна участь

Во время предматчевой пресс-конференции 20 сентября ирландский боец UFC Конор МакГрегор предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову выпить в честь его дня рождения

«Сегодня ведь день рождения обосравшегося в автобусе! Вот настоящий виски, угощайся. Я просто хочу угостить его (Хабиба), у него день рождения, с днем рождения», — сказал МакГрегор на пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения выпить виски, объяснив это тем, что никогда не пьет алкоголь.

«Почему ты не пьешь? Ты трус! Ты будешь трупом, когда я до тебя доберусь. Ты мертвец», — ответил на отказ МакГрегор.

Позже российский боец в своем инстаграме выложил фото с Конором МакГрегором с подписью «Всех алкоголиков ждет одна участь».