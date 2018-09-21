Хабиб Нурмагомедов после встречи с МакГрегором: Всех алкоголиков ждет одна участь

Чечня, Вся Россия

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Во время предматчевой пресс-конференции 20 сентября ирландский боец UFC Конор МакГрегор предложил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову выпить в честь его дня рождения

«Сегодня ведь день рождения обосравшегося в автобусе! Вот настоящий виски, угощайся. Я просто хочу угостить его (Хабиба), у него день рождения, с днем рождения», — сказал МакГрегор на пресс-конференции.

Хабиб Нурмагомедов отказался от предложения выпить виски, объяснив это тем, что никогда не пьет алкоголь.

«Почему ты не пьешь? Ты трус! Ты будешь трупом, когда я до тебя доберусь. Ты мертвец», — ответил на отказ МакГрегор.

Позже российский боец в своем инстаграме выложил фото с Конором МакГрегором с подписью «Всех алкоголиков ждет одна участь».

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Хабибу Нурмагомедову 20 сентября исполнилось 30 лет. Его бой против Конора МакГрегора пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Шоу начнется в 5:00 по Москве.

Как сообщали Юга.ру, МакГрегор прокомментировал фотографию отца российского бойца с Рамзаном Кадыровым. Ирландец назвал главу Чечни безумным диктатором, а Абдулманапа Нурмагомедова — трусом. 

В 2016 году в Чечне закрылись все 14 магазинов, в которых можно было купить алкоголь. В том же году спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что в республике достаточно поводов для веселья, поэтому гостям региона не хочется употреблять спиртное.

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