В Лас-Вегасе назначили дату боя Хабиба и МакГрегора
В мире Маша Волобуева
В Лас-Вегасе 6 октября состоится бой чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора
Нурмагомедов в апреле победил Эла Яквинту решением судей и получил титул чемпиона UFC. Бой против МакГрегора станет его первой защитой титула.
МакГрегор не выступал в ММА с ноября 2016 года. В последнем бою он нокаутировал Эдди Альвареса и стал чемпионом в легком весе. UFC лишила его титула из-за простоя, сообщает Sports.ru.
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