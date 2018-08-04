В Лас-Вегасе назначили дату боя Хабиба и МакГрегора

В Лас-Вегасе 6 октября состоится бой чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора

Нурмагомедов в апреле победил Эла Яквинту решением судей и получил титул чемпиона UFC. Бой против МакГрегора станет его первой защитой титула.

МакГрегор не выступал в ММА с ноября 2016 года. В последнем бою он нокаутировал Эдди Альвареса и стал чемпионом в легком весе. UFC лишила его титула из-за простоя, сообщает Sports.ru.