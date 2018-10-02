МакГрегор пообещал выбить из Нурмагомедова мозги, а Хабиб назвал себя «дрессировщиком цыплят»

Конор МакГрегор в новом интервью 2 октября рассказал о предстоящем бое с Хабибом Нурмагомедовым

МакГрегор дал еще одно интервью на подкасте ММА-журналиста Ариэля Хельвани. В нем ирландский боец прокомментировал слухи о своей слабой выносливости.

«Если бой пойдет дальше второго раунда, я устану и проиграю? Это чушь. Пусть Хабиб переживает, как не устать самому. Он будет слабеть после каждого моего удара. Силы будут покидать его. Боец моего типа и уровня опасен в любом раунде, на любой секунде боя. Хабиб говорит, что будет разговаривать со мной в октагоне, задавать вопросы. Но мы посмотрим, кто будет вести интервью и сможет ли он вообще разговаривать. Я выбью его мозги на канвас», — сказал спортсмен.

Также боец заявил, что не сомневается в своей победе в поединке с Нурмагомедовым, и добавил, что на этом его вражда с российским бойцом не закончится.

«Прогноз простой — я прикончу его разрушительным нокаутом. Буду избивать его. Его команде, всем этим оловянным солдатикам, нужно следить за тем, что они говорят и делают», — сказал МакГрегор.