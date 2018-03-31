Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал миллиардера Магомедова, которого арестовали

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку Зивуядину Магомедову, которого арестовали в Москве

«Терпения, брат, тебе и твоей семье. Все по воле всевышнего», — написал Нурмагомедов.

Он опубликовал фотографию Маговедова на своей странице в Instagram.

Как сообщали Юга.ру, в отношении владельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых завели уголовные дела по статьям «Мошенничество», «Особо крупная растрата», «Создание организованного преступного сообщества». Бизнесменов задержали в Москве 31 марта. Тверской суд Москвы отправил под арест Магомедовых.

Группа «Сумма» имеет активы в нефтегазовом секторе, портовой логистике, строительстве, телекоме и инжиниринге. Группе принадлежат крупные доли в Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Она контролирует Якутскую топливно-энергетическую компанию, а также инжиниринговый «Глобалэлектросервис» и строительную компанию «Стройновации».

По оценке Forbes Зиявудин Магомедов по итогам 2017 года входил в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием в 1,4 млрд долларов.