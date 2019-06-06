О чем говорит новый закон об ответственном обращении с животными. Разбор

В конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Что нового в законе и как он отразится на обычных гражданах — разбор портала Юга.ру.

Закон приняли через восемь лет после того, как его внесли в нижнюю палату парламента. Заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева заявила, что документ приняли во многом благодаря активной позиции зоозащитников. О законе снова заговорили в 2018 году, когда в Успенском районе Краснодарского края в цирке шапито львица напала на четырехлетнюю девочку.

Что регулирует закон?

Закон призван защитить животных от жестокого обращения и обеспечить безопасность людей при обращении с животными. В ст. 4 среди прочего сказано, что отношение к животным строится на том, что они существа, способные испытывать эмоции и физические страдания, и человек ответственен за судьбу животного.

Закон касается домашних и безнадзорных животных, диких, но содержащихся в неволе, а также зверей, которые используются в культурно-зрелищных целях. В документе есть требования к содержанию и использованию животных, статья о работе приютов, инструкция по работе с животными без владельцев.

На сайте Госдумы говорится, что в подзаконных актах еще предстоит закрепить требования к приютам для животных, описать, как обращаться с бездомными животными. Будет утвержден перечень потенциально опасных собак, которых нельзя будет выводить и выгуливать без поводка и намордника (сейчас в предварительный список входит 13 пород), и животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях. Дополнительно создадут требования к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, случаи, когда можно использование домашних животных в предпринимательской деятельности.

Что теперь нельзя?

Держать дома животных, входящих в список запрещенных к содержанию. Перечень должно разработать правительство РФ, законопроект внесли в Госдуму 23 мая 2015 года. Документ прошел предварительное рассмотрение. Один из его авторов Ольга Тимофеева заверила, что речь в нем идет о потенциально опасных диких животных и некоторых породах собак. Закон не затронет «черепашек, хомячков, спаниелей»; Натравливать животных на людей, если только это не самооборона, не использование служебного животного или не дрессировка собаки кинологом; Проводить бои и другие мероприятия, влекущие за собой нанесение травм и увечий животным и их смерть; В законе появился однозначный запрет на пропаганду жестокого обращения с животными.

Можно подробнее про запрещенных к содержанию?

В составленный Минприроды перечень животных, которых нельзя держать в доме, попали крупные кошачьи, морские млекопитающие, медведи, скорпионы и ядовитые пауки, а также крупные хищные животные весом более 20 кг. Есть и исключения — если речь идет о спасении и сохранении здоровья животного. Полный и подробный список есть на сайте с проектами нормативных правовых актов.

В примечании к ст. 10 сказано, что запрещенные к содержанию животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до естественной смерти .

Портал Юга.ру спросил, что думает о законе Илья Горячев, владелец тигрицы Авроры, которую в начале марта 2019 года выгуливали на поводке на пляже в Новороссийске. Появление тигрицы на улице вызвало общественный резонанс, прокуратура и полиция начали проверки. На вопросы журналистов Илья Горячев отвечал, что документы на Аврору у него есть и зверь содержится без нарушений.

Горячев в беседе с Юга.ру сказал, что закон, по его мнению, сырой, неподготовленный, в нем нет конкретики, но «задумка хорошая». «Я рад, что его приняли, хоть как-то будет регулировать оборот и содержание таких животных. Примут нормы, чтобы они не содержались на балконах, но такому животному будет мало места в квартире, не важно, квартира 100 квадратов или 150. Вот у меня дом 250 квадратов. Аврора в нем живет и очень себя комфортно чувствует, постоянные прогулки мы совершаем по 2-3 часа в день, она более чем довольна — у кота моська довольная, по ней видно, что ей этого хватает, за глаза хватает», — сказал он.

Горячев рассказал, что Аврора родилась в конце 2017 года в одном из зоопарков Нижнего Новгорода и оказалась у него после того, как от нее отказалась мать-тигрица. Горячев взял ее на выкармливание. «После выкармливания я понял, что влюбился [в Аврору] и отдавать ее не хочу. С директором зоопарка обсудили пути решения этой проблемы. Он был рад, что я себе ее хочу оставить, по-человечески рад. Мы согласовали стоимость, деньги были переданы — и Аврора окончательно, на законных основаниях появилась», — сказал он.

А если животное будут держать в неволе с нарушениями?

Если хозяин нарушает требования закона, то животное изымают. Конфискованных животных будут возвращать в дикую природу. Если это невозможно, то «дальнейшее обращение осуществляется в соответствии с порядком, установленным правительством Российской Федерации». Об этом говорится в ст. 22, которая вступит в силу 1 января 2020 года.

По мнению Ильи Горячева, конфискованных животных выпускать обратно в дикую природу невозможно.

«Аврора — гибридный тигр [помесь видов, родители Авроры также были гибридными тиграми — Юга.ру], и ареала обитания у нее нет. Она не живет на территории Российской Федерации, ареала гибридных тигров не существует. Амурские тигры живут у нас, бенгальские — в Индии. Но вопрос — если вы говорите, что их будут выпускать в естественную среду, согласится ли на это правительство Индии? Я сомневаюсь. И куда их будут, бенгалов, выпускать — в тайгу? Они там померзнут и умрут. А кто их будет учить охотиться и защищать себя? Зная Аврору, можете посмотреть инстаграм, вы реально думаете, что она выживет в дикой природе? Я сомневаюсь. Это невозможно», — сказал он.

Как закон коснулся владельцев домашних животных?

Под домашних животных в законе выделена отдельная статья. Помимо соблюдения общих требований к содержанию животных, их владельцы должны соблюдать «права и законные интересы лиц», которые живут в многоквартирном доме вместе с их питомцем.

Содержание Предельное количество животных должно быть таким, чтобы их хозяин мог обеспечить им условия по ветеринарным нормам и правилам, не забывая о санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах. Если владелец отказывается от права собственности на питомца или больше не может его содержать, он должен найти нового хозяина или передать животное в приют. От хозяев требуют стерилизовать зверей — в законе это звучит как «принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных».

Другие требования к содержанию питомцев закреплены в ст. 9.

Выгул От владельцев требуют «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при переходе через дорогу, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов и их дворах, на детских и спортивных площадках»; Убирать продукты жизнедеятельности в общественных местах тоже придется! Нельзя выгуливать животных «вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления», однако не сказано, что делать, если таких мест не выделено.

Краснодарские реалии

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев еще в октябре 2016 года подписал закон о содержании и защите домашних животных. В нем тоже есть понятие «потенциально опасные животные» — это домашние питомцы, «проявляющие немотивированную агрессию по отношению к людям и другим животным, в том числе собаки крупных пород и их метисы, имеющие высоту в холке более 30 см». Их нужно содержать в огражденном месте или на привязи. А вот про выгул в региональном законе ничего не сказано, как и про то, нужно ли получать разрешение на проживание таких животных в квартире.

Кроме того, региональный закон обязывает хозяев зарегистрировать своих питомцев в государственных ветеринарных учреждениях и оформить ветпаспорт, а также чипировать животное. Помимо этого, хоронить питомцев нужно в специальных скотомогильниках и биотермических ямах. Чипирование и регистрация нужны только для кошек и собак; список мест, где можно это сделать, есть на сайте департамента ветеринарии Краснодарского края.

Что будет с приютами для животных?

Их работы касается ст. 16 закона, она вступит в силу с 1 января 2020 года. Приюты можно размещать в специально предназначенных для этого зданиях (критерии в законе не указаны, но Госдума уточняет, что теперь их нельзя создавать, например, в квартирах); По закону владельцы приютов теперь должны стерилизовать и вакцинировать поступивших бездомных животных и возвращать тех, у кого есть сведения о владельцах на ошейниках и других предметах. В течение трех дней приюты должны размещать в интернете информацию о поступивших питомцах, а также вести документальный учет; Приютам запрещено передавать животных для лабораторных опытов.

Что в законе сказано о бездомных животных?

О том, что можно и что нельзя делать с бездомными животными, сказано в главе 4. Статья закона «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» вступит в силу 1 января 2020 года.

Отлов Предприниматели и юридические лица, которые занимаются отловом бездомных животных, несут ответственность за их жизнь и здоровье: Нельзя отлавливать животных с неснимаемыми или несмываемыми метками, информацией о владельцах на ошейниках. Исключение — агрессивные животные; Запрещено применять вещества, лекарства, способы, которые приводят к увечьям, травмам или гибели животных; Во время отлова должна идти видеозапись, ее копию нужно бесплатно передавать по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ. Также нужно снимать видео того, как животных возвращают на прежние места их обитания.

В прошлом году муниципальный контракт на отлов бездомных животных в Краснодаре выиграло ООО РПФ «Бастилия», он был рассчитан до 29 декабря 2018 года. В ответ на запрос портала Юга.ру администрация Краснодара ответила, что за год в департамент городского хозяйства и ТЭК поступило более 2,5 тыс. заявок на отлов бездомных животных. По ним отловили 2,9 тыс. «безнадзорных агрессивных животных». Что с ними произошло после отлова, неизвестно.

Что будет с зоопарками и цирками? Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию прописаны в ст. 15. Она вступит в силу в 2020 году, ее отдельный пункт — в 2022 году. Цирки, зоопарки, зоосады, зоотеатры и дельфинарии должны будут получать лицензию до 1 января 2022 года — так написано в ч. 9 ст. 15; Под запретом оказались контактные зоопарки в торговых центрах. Запрещено содержание животных в барах, кафе и ресторанах; Если животное больше нельзя использовать «в культурно-зрелищных целях», владелец должен содержать его до естественной смерти или передать на содержание в приют.

За пару месяцев до принятия закона, в октябре 2018 года, в Краснодарском крае в цирке шапито львица напала на девочку. Четырехлетний ребенок сидел в первом ряду, а во время выступления львица прыгнула за ограждение. Девочка получила тяжелые травмы. Директора цирка осудили в феврале 2019 года — ему назначили год в колонии общего режима. Потерпевшая сторона просила не лишать директора цирка свободы, потому что он оказывал материальную помощь.

Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментировавший нападение львицы на ребенка, в октябре 2018 года рассказал Русской службе Би-би-си, что при том порядке лицензирования, который описан в законопроекте, передвижные цирки исчезнут, потому что не получат разрешение на работу, так как там нет условий для животных и зрителей.

До принятия закона работа цирков шапито не лицензировалась. Директор ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрий Иванов говорил, что шапито может организовать любой желающий, «для этого достаточно приобрести необходимые конструкции и собрать команду артистов», но в таких цирках безопасности зрителей уделяется недостаточно внимания.