На Кубани владелец участка заплатит 20 млн за загрязнение почвы нефтепродуктами

Больше 20 млн рублей за загрязнение почвы: в Краснодарском крае наказали владельца участка

3 ноября прокуратура Краснодарского края сообщила, что собственнику земельного участка в Туапсинском районе придется возместить экологический ущерб, который превысил 20 млн рублей. Территорию использовали для размещения песка с примесью нефтепродуктов, из-за чего пострадала почва.

При этом земля не была включена в официальный реестр объектов, предназначенных для размещения отходов. Проверка показала, что действия привели к серьезному вреду окружающей среде.