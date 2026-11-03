На Кубани владелец участка заплатит 20 млн за загрязнение почвы нефтепродуктами
Больше 20 млн рублей за загрязнение почвы: в Краснодарском крае наказали владельца участка
3 ноября прокуратура Краснодарского края сообщила, что собственнику земельного участка в Туапсинском районе придется возместить экологический ущерб, который превысил 20 млн рублей. Территорию использовали для размещения песка с примесью нефтепродуктов, из-за чего пострадала почва.
При этом земля не была включена в официальный реестр объектов, предназначенных для размещения отходов. Проверка показала, что действия привели к серьезному вреду окружающей среде.
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После установления обстоятельств прокуратура потребовала взыскать всю сумму с владельца участка. Суд согласился с доводами и удовлетворил иск в полном объеме. Собственник попытался оспорить решение, однако апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены.
Откуда привезли загрязненный песок — не уточняется.
Как писали Юга.ру, ростовская компания заплатит почти 60 млн рублей за ущерб лесу в Туапсинском районе.