Оказалось, что лев и краснокнижные орлы живут в краснодарском «Сафари-парке» без документов

Прокуратура Краснодарского края 1 марта сообщила, что у «Сафари-парка» нет документов на владение краснокнижными орлами и львом

Как сообщали Юга.ру, в конце февраля на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть «Сафари-парк» из-за плохих условий содержания животных. После этого краевая прокуратура и другие ведомства начали проверку информации о жестоком обращении с животными, во время которой льва перевели в вольер площадью более 370 кв. метров.

1 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что у руководства «Сафари-парка» не оказалось документов на африканского льва и двух степных орлов. Птицы занесены в Красную книгу России.

Сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на продукцию для кормления животных, а также несоблюдение правил при проведении процедур для профилактики инфекционных болезней.