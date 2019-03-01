Оказалось, что лев и краснокнижные орлы живут в краснодарском «Сафари-парке» без документов

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края 1 марта сообщила, что у «Сафари-парка» нет документов на владение краснокнижными орлами и львом

Как сообщали Юга.ру, в конце февраля на сайте change.org появилась петиция, призывающая закрыть «Сафари-парк» из-за плохих условий содержания животных. После этого краевая прокуратура и другие ведомства начали проверку информации о жестоком обращении с животными, во время которой льва перевели в вольер площадью более 370 кв. метров.

Смотрите фоторепортаж:

1 марта пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что у руководства «Сафари-парка» не оказалось документов на африканского льва и двух степных орлов. Птицы занесены в Красную книгу России.

Сотрудники прокуратуры нашли множество нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на продукцию для кормления животных, а также несоблюдение правил при проведении процедур для профилактики инфекционных болезней.

Информацию направили руководителю департамента ветеринарии Краснодарского края и в управление Росприронадзора. Эти инстанции решат вопрос о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности.

Животные Зоопарки Краснодар Прокуратура
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