Кто будет ловить бездомных животных в Краснодаре и почему переживают общественники?

В Краснодаре прошли электронные торги на оказание услуг по отлову безнадзорных животных в городе. Контракт выиграла фирма «Бастилия», и это вызвало беспокойство зоозащитников.

Юга.ру рассказывают о подробностях ситуации.

Извещение о проведении аукциона разместили 6 июня, поставщика определили 5 июля. Контракт на отлов бездомных животных рассчитан на 7,7 млн рублей. Торги выиграло общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-производственная фирма «Бастилия», которое предложило свои услуги за 6 млн 391 тыс. рублей. Также в аукционе участвовал индивидуальный предприниматель Колосов М.А., предлагавший 6,4 млн рублей.

Подробности контракта В техзадании говорится, что контракт заключается на 3 тыс. 850 условных единиц — под единицей понимается весь комплекс услуг за одно животное. Услуги по отлову безнадзорных животных оказывают по заявкам заказчика или Единой дежурно-диспетчерской службы. Отловленные животные в тот же день должны доставляться в пункт временного содержания (место содержания найденных, отловленных, изъятых домашних животных, где они находятся до принятия решения о дальнейшем их использовании). Что с животными будет происходить дальше — в техзадании не указано. Погибших при отлове должны доставить в государственное бюджетное учреждение ветеринарии для освидетельствования (проверят, нет ли у животных заразных болезней, а также укажут, как давно они находятся на территории РФ, — полная форма ветеринарного свидетельства указана в техзадании). Отлову подлежат особи размером более 30 см в длину (без учета хвоста).

Животных можно убивать. Для этого есть исчерпывающий список причин: В целях недопущения возникновения и распространения карантинных и особо опасных болезней животных, а также с целью ликвидации их последствий при наличии у безнадзорного животного признаков зооантропонозных заболеваний, общих для человека и животного; Для прекращения страданий безнадзорного животного при наличии у него подтвержденного специалистом в области ветеринарии неизлечимого заболевания или несовместимой с жизнью травмы, если они не могут быть прекращены иным способом; При проявлении повышенной агрессии животного, представляющей угрозу жизни и здоровью человека. Контракт истекает 29 декабря 2018 года.

Две «Бастилии» У зоозащитников есть вопросы к участникам аукциона. По мнению Ассоциации специалистов и юристов по правам и защите животных «ЗООПРАВО», ИП Колосов связан с убийством более 40 собак возле Карасунских озер на Дмитриевской Дамбе в феврале 2016 года. Догхантеры расстреляли животных на глазах у прохожих. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). После рассмотрения дела в суде его направили на доследование из-за нарушения в ходе дознания.

«ЗООПРАВО» подавало жалобу на аукцион в УФАС по Краснодарскому краю. Зоозащитница Елена Наседкина рассказала Юга.ру, что была доверенным лицом ассоциации. Жалобу не приняли — по мнению Наседкиной, незаконно. Она добавила, что уже подано заявление в ФАС России с жалобой на краснодарское УФАС. В начале июля краснодарские СМИ «Регион Онлайн», «Блокнот Краснодар», «Живая Кубань» и «Голос Кубани» обвинили победителя тендера администрации в том, что вместо обещанного отлова животных убивают прямо на улицах города. Однако они пишут об ООО «Бастилия», а не об ООО РПФ «Бастилия». Прямых доказательств того, что эти предприятия связаны, найти не удалось.

ООО «Бастилия» действительно было замечено в нарушениях пунктов контракта с мэрией. 3 июня 2011 года Первомайский районный суд Краснодара вынес решение о запрете деятельности этого предприятия. В 2010 году департамент городского хозяйства Краснодара неоднократно заключал с «Бастилией» контракты на отлов, иммобилизацию и подбор трупов безнадзорных домашних животных. В нарушение контракта специалисты на месте убивали животных препаратом «Адилин-Супер» (вызывает смерть от удушья без потери сознания). Например, в 2016 году суд в Анапе запретил использовать этот препарат и его аналоги при отлове безнадзорных животных на территории курорта. Из Краснодара трупы вывозили в Тимашевск на утилизацию. Приюта для временного содержания животных у «Бастилии» не было, что исключало возможность возврата отловленных питомцев хозяевам.

Суд ссылается на ст. 230-232 ГК РФ — тот, кто задержал безнадзорное домашнее животное, должен вернуть его собственнику, если он есть. Если неизвестно, где хозяин, не позже чем через три дня необходимо сообщить в полицию или в орган местного самоуправления, которые найдут собственника. Животное может находиться на передержке в течение шести месяцев — если хозяин не найдется, то оно переходит в собственность к тому, у кого все это время находилось на содержании. «При отказе этого лица от приобретения в собственность содержавшихся у него животных они поступают в муниципальную собственность и используются в порядке, определяемом органом местного самоуправления», — говорится в судебном решении.

В соответствии со ст. 10, 11 закона Краснодарского края от 02.12.2004 № 800-КЗ «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае» отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности. Убивать животных должны специально уполномоченные органы в соответствии с действующим законодательством — их усыпляют или используют другие способы, гарантирующие быструю и безболезненную смерть.

Суд нашел и другие нарушения в работе ООО «Бастилия» — у компании не было лицензии на сбор и транспортировку отходов 1-4 классов, ее работники не имели ветеринарного образования, они убивали животных на месте обнаружения и т.д. Решение суда не вступило в силу, потому что была подана кассационная жалоба. Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда рассмотрела ее и оставила приговор без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

ООО «Бастилия» было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 4 марта 2003 года. Дата прекращения деятельности предприятия — 24 апреля 2017 года. Также по данным ЕГРЮЛ, ООО РПФ «Бастилия» было зарегистрировано 9 декабря 2010 года. У предприятий разные директора — Петр Елисеев и Сергей Чуриков соответственно, они зарегистрированы по разным адресам, но оба в Краснодаре. Юга.ру удалось связаться с ООО РПФ «Бастилия». Собеседник подтвердил, что фирма выиграла тендер. Он сказал, что ООО «Бастилия» — другая фирма и с РПФ «Бастилия» она никак не связана. По его словам, специалисты не будут уничтожать животных — их будут свозить в приют. Он не сказал в какой, сославшись на то, что это будет решать администрация.

Ответ мэрии Заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара Максим Онищенко ответил на запрос Юга.ру о тендере на отлов бездомных животных. Он рассказал, что контракт с ООО РПФ «Бастилия» заключили 16 июля на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 3 июля. Подрядчик будет оказывать услуги по отлову и содержанию безнадзорных животных. «В соответствии с техническим заданием, услуги по отлову безнадзорных животных оказываются по заявкам учреждения на основании поступивших заявок администраций внутригородских округов, муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, граждан, а также заявок, поступивших через МКУ муниципального образования "Город Краснодар" "Единая дежурно-диспетчерская служба"», — говорится в ответе. Бригада по отлову животных должна состоять не менее чем из двух человек, прошедших вакцинацию от бешенства и комплексное обучение гуманному отлову животных, «в т.ч. технике безопасности при оказании данных видов услуг, по хранению и применению ветеринарных препаратов». Животных ловят с помощью «метательных устройств с сертифицированным ветеринарным препаратом» (каким именно препаратом, в заявлении мэрии не сказано). Перевозить отловленных животных надо на специальном автотранспорте.

«Для улучшения качества выполнения работ, в том числе контроля за гуманностью действий подрядчика при выполнении контракта, предусмотрены объезды сотрудников управления коммунального хозяйства и благоустройства», — сказано в ответе Онищенко.

Мэрия подготовила запросы коммерческих предложений на оказание услуг по содержанию животных (с оказанием услуг по транспортировке, осмотру и оказанию первой ветеринарной помощи (при необходимости), дегельминтизации и вакцинации, стерилизации (кастрации) и послеоперационной реабилитации, маркировке и временному содержанию отловленных животных в приюте) на территории Краснодара. После ответа на запросы планируется заключить второй контракт на эти услуги. Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Краснодара будет продолжать мониторинг на оказание услуг по содержанию безнадзорных животных, чтобы заключить муниципальный контракт.

Бесприютные животные Елена Наседкина утверждает, что в городе нет приюта, способного принять столько животных. «Когда тендер еще висел, "ЗООПРАВО" подавало запрос на разъяснение некоторых положений техзадания. Администрация города дала совершенно феерические ответы. Они либо не отвечают, либо уходят от ответа, либо врут. Например, название приюта, куда будут отправляться животные, будет сообщено позже. Для начала, приют должен уже существовать. У нас есть только один официально зарегистрированный приют, который может стать субподрядчиком — это "Краснодог"», — сказала зоозащитница. Она упомянула, что в окрестностях Краснодара работает благотворительный фонд для пострадавших бездомных животных Give Us Live, но он тоже не рассчитан на такое количество животных и не собирается участвовать в тендерах в качестве субподрядчика. «На всякий случай мы отправили запрос в администрацию города, чтобы они ответили, какие приюты есть в Краснодаре и пригородах и какая в них пропускная способность. Ответ еще не пришел, но я уверена... Судя по предыдущим ответам, нам говорили, что есть только "Краснодог"», — заключила зоозащитница.

Онищенко отметил, что ранее ООО РПФ «Бастилия» заключало муниципальные контракты со структурными подразделениями администрации Краснодара. По его данным, ООО РПФ «Бастилия» и ООО «Бастилия» — разные юридические лица и не связаны между собой.

Что делать с бездомными животными, если не убивать? Предприниматель и учредитель проекта центра массовой стерилизации и вакцинации бездомных животных «Собачий патруль» Сергей Меньшиков рассказывал в интервью Юга.ру, что стерилизация бездомных животных эффективнее, чем их убийство, потому что это позволяет работать с первопричиной появления бездомных животных. «Важно выпускать собак обратно в среду обитания — здоровых, неагрессивных и неспособных размножаться. Они будут защищать кормовую базу и медленно уходить, а в это время такие организации, как "Собачий патруль", продолжат стерилизовать животных, и мы сможем разорвать этот замкнутый круг», — уверен Меньшиков.