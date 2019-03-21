МВД сократило перечень опасных пород собак с 69 до 13

МВД РФ оставило в обновленном списке потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен, 13 пунктов

Об этом представитель ведомства Алексей Беззубов сообщил во время круглого стола в Госдуме, на котором обсудили акты к закону «Об ответственном обращении с животными». По его словам, обновленный перечень основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации.

«На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», — цитирует Беззубова «Интерфакс».

В новом списке 12 пород и отдельным пунктом выведены метисы. В перечень вошли акбаш, амбульдог, бразильский бульдог, американский бандог, булли кутта, бэндог, алапахский чистокровный бульдог (отто), волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. Также в списке — доги, гуль, питбульмастифы и «северокавказские собаки».

Как сообщали Юга.ру, перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов МВД представило в начале марта. Среди них были, в частности, шарпей, ризеншнауцер, немецкая овчарка. Также туда попали несуществующие породы (супердог, овчарка Дауфмана, доберман Владека Рошины), а некоторые названия дублировали друг друга из-за ошибочного написания (бандог и бэндог, корельская и карельская медвежья собака).

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев на заседании отметил, что опасных пород собак, по его мнению, не существует, но есть отдельные агрессивные особи.

«Определение "потенциально опасные собаки" может быть сформулировано как "собаки, которые не прошли обучения и не показали положительный результат при их тестировании на социальную адаптацию и безопасность"», — отметил он.