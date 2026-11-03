Ветер до 27 м/с и ливни: в Краснодарском крае 4 ноября резко похолодает

На Кубань 4 ноября придет похолодание. В регионе объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильные ливни с грозой и шквалистым ветром до 20 м/с, а в отдельных районах края он усилится до 22–27 м/с.

Краснодарский ЦГМС сообщил о резком ухудшении погоды на Кубани в среду, 4 ноября. На всей территории региона объявлено штормовое предупреждение.

Вместе с непогодой в регион придет похолодание. Ночью температура воздуха опустится до 7 °C, днем термометры покажут не выше 11–16 °C.

В горах ночные показатели упадут до 0–5 °C, днем ожидается всего 4–9 °C.



В Краснодаре 4 ноября также пройдет сильный дождь. Столбики термометров ночью не поднимутся выше 10 °C, а днем воздух прогреется максимум до 14 °C.