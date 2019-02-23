Минприроды рассказало, каких животных запретят держать дома

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Министерство природных ресурсов и экологии России составило список животных, которых хотят запретить держать дома

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Министерство составило перечень по поручению правительства. В список попали крупные кошачьи, морские млекопитающие, медведи, скорпионы и ядовитые пауки. Под запретом окажутся крупные хищные животные весом более 20 кг. Исключения могут быть сделаны, если идет речь о спасении или сохранении здоровья животных.

«В настоящее время в домашних условиях, помимо традиционных домашних животных, содержатся многие виды диких животных, включая экзотических, ввезенных на территорию Российской Федерации», — цитирует проект постановления RT.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал первый в истории страны закон об обращении с животными.

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Минприроды рассказало, каких животных запретят держать дома
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