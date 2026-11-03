В Анапе зимой организуют пляжи и новогоднюю лаундж-зону. В Сочи от них отказались из-за угрозы БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

Мэр Анапы заявила, что на зиму пляжи курорта не будут закрывать

3 ноября мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что пляжные территории курорта на зиму не закрываются — они останутся доступны для прогулок, детские и спортивные площадки тоже продолжат работать. Лаунж-зону украсят к Новому году: там появятся фотозоны и арт-объекты, будут проводить мероприятия для детей и взрослых.

При этом дополнительное пляжное оборудование вдоль берега выставлять не планируют, это «нецелесообразно и небезопасно в сезон дождей и сильных штормов».

Читайте также:

Сокращение зимних пляжей в Сочи, Анапе, Темрюкском и Славянском районах связано с безопасностью из-за угрозы БПЛА и безэкипажных катеров. Об этом 31 октября заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом Маслова упомянула лишь сезон дождей и штормов. О безопасности в ее публикации ни слова.

В комментариях к посту жители Анапы пожаловались, что на набережной, в центре и районе Горгиппии ощущается неприятный нефтяной запах. Также люди сообщили о плохом состоянии пляжей.

МЦУ курорта ответил, что запах нефтепродуктов появляется в Анапе при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре. Он исходит из резервуаров танкеров, которые стоят на рейде в море около Новороссийска. При изменении ветра запах исчезает.

Как писали Юга.ру, в Геленджике 2 ноября отдыхающие купались в море.

Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи СВО

Новости

Высокая печать, каллиграфия и текстиль. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Павла Мартыненко
Ветер до 27 м/с и ливни: в Краснодарском крае 4 ноября резко похолодает
Арктическое вторжение в Сочи: курорт накроют снегопады, похолодание и ливни
В Анапе зимой организуют пляжи и новогоднюю лаундж-зону. В Сочи от них отказались из-за угрозы БПЛА
В Молодежном театре Краснодара обсудят премьеру спектакля по Чехову и отметят день рождения
На Кубани владелец участка заплатит 20 млн за загрязнение почвы нефтепродуктами

Лента новостей

В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»: куда сходить бесплатно 3 ноября
Сегодня, 11:51
В Краснодаре пройдет «Ночь искусств»: куда сходить бесплатно 3 ноября
«Нас не услышали власти»
Вчера, 17:17
«Нас не услышали власти»
Суд встал на сторону мэрии Краснодара в споре о храме на набережной ЮМР
Хэллоуин после отбоя
31 октября, 08:00
Хэллоуин после отбоя
Как советские дети пугали друг друга задолго до тыкв

Реклама на сайте