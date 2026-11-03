В Анапе зимой организуют пляжи и новогоднюю лаундж-зону. В Сочи от них отказались из-за угрозы БПЛА

Мэр Анапы заявила, что на зиму пляжи курорта не будут закрывать

3 ноября мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что пляжные территории курорта на зиму не закрываются — они останутся доступны для прогулок, детские и спортивные площадки тоже продолжат работать. Лаунж-зону украсят к Новому году: там появятся фотозоны и арт-объекты, будут проводить мероприятия для детей и взрослых. При этом дополнительное пляжное оборудование вдоль берега выставлять не планируют, это «нецелесообразно и небезопасно в сезон дождей и сильных штормов».

Сокращение зимних пляжей в Сочи, Анапе, Темрюкском и Славянском районах связано с безопасностью из-за угрозы БПЛА и безэкипажных катеров. Об этом 31 октября заявили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. При этом Маслова упомянула лишь сезон дождей и штормов. О безопасности в ее публикации ни слова. В комментариях к посту жители Анапы пожаловались, что на набережной, в центре и районе Горгиппии ощущается неприятный нефтяной запах. Также люди сообщили о плохом состоянии пляжей. МЦУ курорта ответил, что запах нефтепродуктов появляется в Анапе при низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре. Он исходит из резервуаров танкеров, которые стоят на рейде в море около Новороссийска. При изменении ветра запах исчезает.