В Молодежном театре Краснодара обсудят премьеру спектакля по Чехову и отметят день рождения

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Богдан
    © Фото Марины Богдан

В краснодарском Молодежном театре 14 ноября пройдет обсуждение постановки «Три сестры» с режиссером, критиком и историком (16+)

Пресс-служба Краснодарского Молодежного театра сообщила Юга.ру, что 14 ноября в рамках проекта «Свободный формат» пройдет обсуждение пьесы Антона Чехова «Три сестры». Встречу приурочат ко дню рождения театра.

Проект «Свободный формат» запустили в августе 2026 года. На встречах обсуждают спектакли и литературные произведения из репертуара театра с приглашенными гостями — критиками, лекторами, культурологами, филологами и артистами Молодежного театра.

Сначала гости поговорят об истории спектакля — его первую постановку в Московском Художественном театре — и разные прочтения пьесы. По словам организаторов, встреча станет открытым разговором и «совместным поиском ответов на вопросы со зрителями»

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Затем к пьесе обратяться с точки зрения литературоведения, театральной критики и режиссерского взгляда. Участие примут художественный руководитель театра Александр Вельмакин, исследователь творчества Антона Чехова Ольга Спачиль и критик Вера Сердечная. Модерировать встречу будет историк театра и искусствовед Тимофей Коваленко.

Также организаторы рассказали, что гостей ждут сюрпризы в честь дня рождения театра. 

Мероприятие состоится 14 ноября в 13:00. Подробности можно уточнить на сайте и в кассе театра.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 3 ноября пройдет «Ночь искусств».

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