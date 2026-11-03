В Молодежном театре Краснодара обсудят премьеру спектакля по Чехову и отметят день рождения

В краснодарском Молодежном театре 14 ноября пройдет обсуждение постановки «Три сестры» с режиссером, критиком и историком (16+)

Пресс-служба Краснодарского Молодежного театра сообщила Юга.ру, что 14 ноября в рамках проекта «Свободный формат» пройдет обсуждение пьесы Антона Чехова «Три сестры». Встречу приурочат ко дню рождения театра.

Проект «Свободный формат» запустили в августе 2026 года. На встречах обсуждают спектакли и литературные произведения из репертуара театра с приглашенными гостями — критиками, лекторами, культурологами, филологами и артистами Молодежного театра.

Сначала гости поговорят об истории спектакля — его первую постановку в Московском Художественном театре — и разные прочтения пьесы. По словам организаторов, встреча станет открытым разговором и «совместным поиском ответов на вопросы со зрителями».