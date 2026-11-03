Арктическое вторжение в Сочи: курорт накроют снегопады, похолодание и ливни

На Сочи надвигается непогода, которая принесет ливни и снегопады в Красной Поляне

Сочинские метеорологи сообщили , что над западной акваторией Черного моря уже формируется кучево-дождевая облачность, которая предвещает резкое ухудшение погоды. По их словам, 4 и 5 ноября на курорт обрушится арктическое вторжение. В городе может выпасть от 40 до 125 мм осадков при месячной норме в 174 мм. Вторая волна похолодания ожидается в Сочи 7–8 ноября. Она принесет обильные дожди, а в Красной Поляне синоптики прогнозируют первые снегопады.

Согласно данным метеорологов, 4 ноября воздух прогреется только до 16 °C, ожидается сильный дождь с грозой. В выходные, 7–8 ноября, дневная температура упадет до 11 °C, ночные показатели опустятся до 7 °C.

Спасатели и городская администрация просят жителей и гостей курорта соблюдать меры предосторожности, воздержаться от походов в горы и отдыха у водоемов.