Высокая печать, каллиграфия и текстиль. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Павла Мартыненко

Краснодарский край

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  • Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре покажут 12 огромных полотен, где буквы превращаются в ткань (12+)

Культурное пространство «СТЕНАрт» анонсировало на 8 ноября выставку Павла Мартыненко «Текстиль. Палимпсест». Зрители увидят 12 больших полотен, в которых соединились высокая печать, каллиграфия и текстиль.

Главным объектом станет деревянный станок «плоХтер». Этот аппарат для грубой широкоформатной печати слой за слоем будет наносить буквы и символы на большие тканые полотна. Так и получится палимпсест: многослойный смысл, когда сквозь новые строки проступают прежние тексты.

Химеры и темная готика:

Действие будет происходить под ритм знаменитой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!» Вернисаж начнется в 16:00. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Павел Мартыненко — график, член Союза художников России и один из основателей лаборатории «Устройство».

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Высокая печать, каллиграфия и текстиль. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Павла Мартыненко
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