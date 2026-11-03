Высокая печать, каллиграфия и текстиль. В Краснодаре пройдет бесплатная выставка Павла Мартыненко

Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Выставка Натальи и Павла Мартыненко в Краснодаре, ноябрь 2025 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре покажут 12 огромных полотен, где буквы превращаются в ткань (12+)

Культурное пространство «СТЕНАрт» анонсировало на 8 ноября выставку Павла Мартыненко «Текстиль. Палимпсест». Зрители увидят 12 больших полотен, в которых соединились высокая печать, каллиграфия и текстиль. Главным объектом станет деревянный станок «плоХтер». Этот аппарат для грубой широкоформатной печати слой за слоем будет наносить буквы и символы на большие тканые полотна. Так и получится палимпсест: многослойный смысл, когда сквозь новые строки проступают прежние тексты.

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Действие будет происходить под ритм знаменитой сюиты Георгия Свиридова «Время, вперед!» Вернисаж начнется в 16:00. Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов. Павел Мартыненко — график, член Союза художников России и один из основателей лаборатории «Устройство».