На Кубани на девочку в цирке напала львица. Что не так с цирками шапито в России?

В конце октября в Успенском районе во время выступления в цирке шапито на девочку напала львица. Портал Юга.ру вспомнил, что произошло в тот день, и выяснил, какие проблемы с цирками шапито есть в России.

Что случилось? В селе Успенском Успенского района 29 октября в цирке шапито «Мондиаль» на четырехлетнюю девочку напала львица. Ребенок сидел в первом ряду, животное во время выступления прыгнуло через ограждение. Девочку госпитализировали в Успенскую ЦРБ и прооперировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Позже ребенка отвезли в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре. Местные жители рассказали «Коммерсанту», что во время представления рядом не было полиции, скорой помощи или пожарных, хотя ранее в Успенском был случай с пожаром во время выступления в заезжем шапито. Родители привезли ребенка в больницу сами. Директора передвижного цирка задержали 29 октября, на следующий день суд посадил 51-летнего мужчину под домашний арест на два месяца. Цирк закрыли на карантин на десять дней, его счета арестованы. Действия дрессировщика, львица которого бросилась на ребенка в Успенском, в эфире НСН прокомментировал директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. «Я считаю, что здесь не то что ошибка, а преступная халатность, прежде всего нескольких ответственных людей. Это, естественно, директора и владельца цирка (вполне возможно, что это одно и то же лицо, потому что контора частная), который взял к себе такого непрофессионального дрессировщика. Там буквально с первых секунд понятно, что человек крайне непрофессиональный. Человек, который занимается вот этой работой только потому, что можно, нет никаких ограничений для него, для того чтобы приобрести животное и начать с ним работать. Я даже не знаю фамилию и имя этого дрессировщика. Это абсолютно неизвестный мне человек. К сожалению, в нашей стране таких людей пара десятков есть», — возмутился Запашный.

Телеканал «360» позже сообщил, что в этом цирке летом 2017 года было еще одно нападение — на 47-летнего дрессировщика Вячеслава Лихоиваненко во время выступления напал тигр. Директор цирка Андрей Манучарян отрицал факт трудовых отношений с дрессировщиком, но Лихоиваненко через суд взыскал с него зарплату. Сам факт несчастного случая с тигром он пытается доказать до сих пор, а животное, насколько ему известно, передали в зоопарк.

Как работает цирк шапито? Вячеслав Лихоиваненко рассказал порталу Юга.ру, что работал в «Мондиале» больше полугода — с ноября 2016 года до случая с тигром. По его словам, сотрудники цирка, в том числе и он, не были официально оформлены на работу. В шапито были артисты с обезьянами, дрессированной лошадью и львицей. Лихоиваненко добавил, что после его ухода из цирка вместо тигра, с которым он работал, появилась еще одна львица. «Раз в неделю был переезд точно. Редко было, [что] по две недели в городе стояли, и репетиций было очень мало. И [директор цирка] мало репетировал со своим хищником», — сказал дрессировщик. По его словам, в России желающего могут научить дрессуре только в цирке или в цирковых династиях. Учебных заведений, обучающих этой профессии, в стране нет. В Москве есть Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша), но там не готовят дрессировщиков.

Зоозащитники выступают против того, чтобы на арене цирка (не только шапито) выступали животные. Эту тему порталу Юга.ру прокомментировала президент Центра защиты прав животных «ВИТА» Ирина Новожилова. «Сегодня дрессировщики используют и такой аргумент: в стационарных цирках все нормально, а шапито — это плохо. Вспомним, что такое стационарный цирк? Это просто стены, куда с гастролями приезжают разные труппы. Они фактически все переездные и без конца возят животных, это практически одно и то же. Что такое переездные цирки сами по себе? Это приложение к циркам стационарным, потому что туда направляются списанные животные, которые и так свой тяжкий век уже отработали в стационарных цирках. Их переводят на еще худшее положение. Они катаются в скученном виде, часто без ветеринарной помощи, по провинциальным городам, в жару и в холод», — сказала Новожилова.

Почему активисты по всему миру против цирков с животными По словам Новожиловой, около 50 стран в той или иной мере отказались от цирков с животными. В 2017 году закрылся старейший американский Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли. В том же году использовать диких животных в цирковых выступлениях запретили парламенты Латвии и Румынии. Министерство сельского хозяйства Чехии 8 ноября предложило полностью запретить выступления диких животных в цирке, сейчас в стране запрет касается тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян.

Выступление животных на арене неприемлемо с точки зрения этики, говорит зоозащитница, утверждая, что в России монополия цирков с животными. По данным Ирины Новожиловой, в России к начавшейся в 2015 году кампании «ВИТЫ» за цирк без животных присоединились 111 городов, их поддерживают 11 стран — бывших союзных республик. «У нас претензии в принципе к циркам с животными, точно так же, как во всех странах мира, где их запретили как примитивный и жестокий жанр времен Древнего Рима. Мы не против цирков, где есть масса других нежестоких жанров: эквилибристы, канатоходцы, жонглеры, силачи. Нежестоким цирк с животными априори быть не может, кажется, в XXI веке невозможно это не понять. Не уговоришь медведя залезть на велосипед по доброй воле или тигра прыгнуть в огненное кольцо, согласитесь. Если бы у него был выбор, он бы предпочел родную семью и природу, чем помогать дрессировщику зарабатывать на хлеб путем заточения себя же, это невозможно», — объяснила она.

По ее словам, всевозможные инциденты (побеги, нападения на зрителей или на дрессировщиков, аварии) происходят в цирке регулярно. Сейчас это стало широко известно, потому что у всех есть мобильные телефоны, — зрители успевают снять и выложить видео. Однако еще в 1980 году СССР был потрясен несчастным случаем семьи Берберовых в Баку: все знали, что у них дома много лет жили пума и львы, но в ноябре одного из членов их семьи убил лев Кинг Второй. То есть о несчастных случаях и происшествиях с дикими животными люди знают, но продолжают работать с ними и ходить на выступления.

Кто регулирует работу цирков шапито? В пресс-службе Росгосцирка порталу Юга.ру сообщили, что работа цирков шапито в России не лицензируется. Генеральный директор ФКП «Российская государственная цирковая компания» Дмитрий Иванов, комментируя случай с девочкой в Успенском районе, заявил, что шапито может организовать любой желающий, «для этого достаточно приобрести необходимые конструкции и собрать команду артистов». При этом, подчеркнул Иванов, вопросам безопасности зрителей не всегда уделяется достаточно внимания. В 2014 году Эдгард Запашный в интервью журналу Maxim рассказал, что в России есть правила для выступлений с дикими животными: на арене должны быть брандспойты с водой, дрессировщик может носить с собой холостое оружие. Иностранцы, по его словам, иногда пользуются перцовыми баллончиками.

«Мы готовы к диалогу с частными предпринимателями, подобную ситуацию необходимо менять. Очевидно, что требуется законодательная инициатива, которая будет регламентировать деятельность цирков шапито, и начать необходимо с лицензирования», — продолжил глава Росгосцирка. Среди других проблем цирков шапито он назвал содержание зверей, их вакцинацию, квалификацию сотрудников.

Уже восемь лет в Госдуме лежит законопроект «Об ответственном обращении с животными». Первое чтение он прошел еще в марте 2011-го, но дальнейшие рассмотрения переносят раз за разом. Глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов рассказал «Би-Би-Си», что законопроект прописывает выдачу лицензий на работу цирков с животными. При этом порядке регистрации шапито и передвижные цирки исчезли бы, потому что не прошли бы лицензирование: там нет условий для животных и зрителей. «Позиция комитета — мы хоть завтра его готовы принимать. Там реально очень хороший, очень качественный, вылизанный текст, над которым мы кропотливо работали вместе с зоозащитниками, согласовали все, но тем не менее он у тех или иных ведомств вызывает вопросы», — сказал Бурматов.