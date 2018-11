На Кубани на девочку в цирке напала львица. Что не так с цирками шапито в России?

View this post on Instagram

Шок: в кубанском селе во время циркового представления львица напала на 3-летнюю девочку! . Это произошло сегодня, 28 октября, вечером в цирке-шапито в селе Успенкском. - Львица набросилась на ребенка, сломав хлипкое ограждение арены, и укусила (у малышки рваные раны лица, шеи, грудной клетки, травматический шок). . Девочку отвезли в местную больницу. - Опасности для ее жизни нет, но на лице останется шрам. - Теперь безопасностью проведения цирковых представлений в селе Успенском займутся следователи. . Видео: @iz_krd