На Кубани вынесли приговор директору цирка шапито, где на девочку напала львица

В Успенском районе 13 февраля суд вынес приговор директору цирка шапито Андрею Манучаряну

Мужчину судили по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Прокуратура требовала для Манучаряна два с половиной года лишения свободы, однако суд назначил ему год колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования прокурора на 2,5 млн рублей.

Потерпевшая сторона просила суд не лишать Манучаряна свободы, так как он оказывает материальную помощь, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.