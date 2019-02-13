На Кубани вынесли приговор директору цирка шапито, где на девочку напала львица

Краснодарский край

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В Успенском районе 13 февраля суд вынес приговор директору цирка шапито Андрею Манучаряну

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Мужчину судили по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Прокуратура требовала для Манучаряна два с половиной года лишения свободы, однако суд назначил ему год колонии общего режима, а также удовлетворил исковые требования прокурора на 2,5 млн рублей.

Потерпевшая сторона просила суд не лишать Манучаряна свободы, так как он оказывает материальную помощь, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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Как писали Юга.ру, в октябре 2018 года львица напала на четырехлетнюю девочку во время выступления в селе Успенском. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Сначала директор цирка полностью признал вину, однако после общения с адвокатом он изменил свое решение и в Успенском районном суде признал вину частично. Манучарян заявлял, что в трагедии виноват не только он, но и родители девочки, и требовал переквалифицировать дело на ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В таком случае ему грозило бы до года лишения свободы.

Дети Животные Суд Успенский район Цирк
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