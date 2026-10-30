В Ейске школьникам запретили проводить Хэллоуин и гулять в гриме по улицам

В одной из школ Ейска ученикам запретили проводить вечеринки в честь Хэллоуина и предупредили о дежурных патрулях

30 октября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в ейском лицее № 4 школьникам запретили праздновать Хэллоуин и устраивать вечеринки. Об этом рассказали родители учеников, которые получили предупреждения от классного руководителя. О причине запрета не сообщили. Кроме того, классный руководитель заявил, что с 30 октября по 2 ноября на улицах Ейска будут дежурить патрули и «реагировать очень строго» на «разукрашенных» детей.

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Родители отметили, что в прошлом году подобных предупреждений не получали. Они добавили, что дети праздновали Хэллоуин в небольших компаниях и в этом году хотели сохранить традицию. «Дочь с подружками хотели погулять в парке, естественно, в костюмах и с гримом. А потом к нам на домашнюю вечеринку. А теперь непонятно, можно ли отпускать детей», — подытожили родители. Также известно, что хэллоуинскую вечеринку отменили еще в одной организации Ейска.