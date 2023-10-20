Управление торговли рекомендовало краснодарским предпринимателям отказаться от празднования Хэллоуина

В краснодарских пабликах появилась информация, что Управление торговли мэрии города рассылает предпринимателям письмо с рекомендацией воздержаться от празднования Хэллоуина.

«Мероприятия, организованные и проводимые в этот день органами местного самоуправления не запрещены, однако, в то же время не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани, а также противоречат принципам нравственности», — сказано в письме.

Автор поста отметил, что текст напечатан не на официальном бланке, без подписей и исходящего номера. Поэтому пользователи решили, что это может быть фейк.