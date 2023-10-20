Управление торговли рекомендовало краснодарским предпринимателям отказаться от празднования Хэллоуина

Краснодарский край

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  • Хэллоуин в Краснодаре © Фото Юга.ру
    Хэллоуин в Краснодаре © Фото Юга.ру

Власти Краснодара сказали, что Хэллоуин противоречит принципам нравственности и рекомендовали воздержаться от празднования

В краснодарских пабликах появилась информация, что Управление торговли мэрии города рассылает предпринимателям письмо с рекомендацией воздержаться от празднования Хэллоуина.

«Мероприятия, организованные и проводимые в этот день органами местного самоуправления не запрещены, однако, в то же время не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани, а также противоречат принципам нравственности», — сказано в письме. 

Автор поста отметил, что текст напечатан не на официальном бланке, без подписей и исходящего номера. Поэтому пользователи решили, что это может быть фейк.

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Пресс-служба мэрии Краснодара подтвердила Юга.ру, что письмо действительно принадлежит Управлению торговли города. Также там отметили, что подобный документ направляют предпринимателям не впервые. Письмо рассылали и в предыдущие годы.

На вопросы о том, какое количество предприятий получили письмо и, кто инициатор рассылки, в администрации отвечать не стали.

Ранее Юга.ру рассказывали о выступлениях консервативной общественности против Хэллоуина. Например, кубанская епархия считает, что праздник приводит к энурезу, голосам в голове и агрессии. 

Краснодар Праздники Торговля Хэллоуин

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