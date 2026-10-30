Тыква в чужом глазу. Почему Дед Мороз опаснее Хэллоуина

Политолог Роман Иноземцев утверждает, что Хэллоуин злит не своей чуждостью, а тем, что слишком ярко напоминает о смысловой пустоте, оставшейся после 70 лет безбожной власти.

Традиция у нас такая

Октябрь подходит к концу, а значит, вновь разгорается спор о Хэллоуине. Если коротко, празднующие утверждают, что это весело, а значит, хорошо. Противники же считают праздник чуждым и вредным. Хотя, по-моему, не все веселое идет во благо, все же скажу пару слов против его критики.

Прежде чем говорить о традициях, напомню: все они без исключения изначально имели сугубо практический смысл. Даже парады когда-то были настоящей проверкой боеготовности: во времена линейной тактики умение ходить в ногу решало судьбу сражения. Но вечны в этом мире лишь перемены. Со временем первоначальный смысл забывается, и мы начинаем делать что-то не ради конкретной цели, а просто потому, что так принято. Так и рождаются традиции.

Те, кто видит в Хэллоуине антихристианский смысл и считает его для нас чужим, скорее всего, плохо знают христианство и его традиции, иначе называли бы этот праздник так, как его и положено называть: канун Дня всех святых. Тем более что до нулевых годов именно так его и называли. Переводить All Hallows’ Eve перестали буквально в последние двадцать лет — по мере того как на Западе праздник выхолащивался. А смысл у него вполне определенный: люди рядятся в нечисть и мертвецов, чтобы бороться с нечистью и мертвецами. Человеку, чья жизнь наполнена религиозными смыслами, это очень важно.

В русской православной традиции «тыквенный Спас» можно соотнести с Днем поминовения всех православных христиан, безвинно убиенных и безвинно заточенных — 30 октября. Если экстраполировать логику маскарада, то православным в этот день следовало бы рядиться в гонителей христиан всех времен.

Однако в православном календаре есть праздник, в который было принято рядиться в чертей. И этот праздник… Рождество Христово. Критики, которые называют Хэллоуин антихристианским из-за костюмов нечисти, просто не знают, что рядиться в нечисть — традиционный атрибут колядования. Этот обычай пришел на Русь вместе с крещением и имел ясный религиозный смысл: наряжаясь в чертей и упырей, люди, с одной стороны, обманывали нечисть, а с другой — приучали себя ее не бояться. Вопреки рассказам о рудиментах язычества, это христианская традиция — как, например, и Масленица. Ее точно так же объявляют языческой враги христианства, хотя по смыслу она целиком связана с Великим постом.