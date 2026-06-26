Власти Краснодара запретили проводить выпускные линейки на улице

В Краснодаре торжественные линейки с вручением аттестатов выпускникам пройдут только в помещениях школ

25 июня мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что в городе торжественные линейки с выдачей аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов не будут проводить на улице.

По его словам, решение принято в целях безопасности школьников. Торжественные линейки состоятся в актовых залах, а перед их началом сотрудники полиции обследуют территории образовательных учреждений. В дни выпускных в школах также будут дежурить правоохранители.