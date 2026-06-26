Власти Краснодара запретили проводить выпускные линейки на улице

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

В Краснодаре торжественные линейки с вручением аттестатов выпускникам пройдут только в помещениях школ

25 июня мэр Краснодара Евгений Наумов в своем телеграм-канале сообщил, что в городе торжественные линейки с выдачей аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов не будут проводить на улице. 

По его словам, решение принято в целях безопасности школьников. Торжественные линейки состоятся в актовых залах, а перед их началом сотрудники полиции обследуют территории образовательных учреждений. В дни выпускных в школах также будут дежурить правоохранители.

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Кроме того, в городе планируют усилить патрулирование улиц, парков и зон отдыха. Дополнительные меры безопасности введут и в местах массового скопления людей — там усилят работу частных охранных организаций.

Как писали Юга.ру, 21 июня стало известно, что школы Краснодарского края переполнены больше, чем в среднем по стране.

Безопасность выпускники Город Дети Краснодар Праздники Школа Школьники

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