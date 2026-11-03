Вениамин и Хэллоуин. Почему запреты губернатора Кондратьева не остановили краснодарскую молодежь

Активистка Яна Антонова рассказывает о стихийном карнавале на Красной, поколении, выросшем без городских праздников, и бесполезной войне губернатора с «хэллоуинками». В субботу, 31 октября, тысячи краснодарских юношей и девушек вышли на улицы города в масках и карнавальных костюмах, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Их не остановили даже предупреждения о возможных штрафах и задержаниях. Атмосфера праздника была потрясающей. Те, кто его видел, испытали радость и душевный подъем. Подростки водили хороводы на площади у здания администрации города и хором кричали: «Я выбираю жить в кайф!» Тут же прогуливались солидные семейные пары в дорогих и очень красивых маскарадных костюмах. Какой только нечисти не было на нашем Хэллоуине: невесты в подвенечных платьях и коронах из черепов, девушки в масках овечек и с топориком в руке, оборотни, ведьмы и вампиры.

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С начала СВО, а это почти пять лет, общегородского праздника в Краснодаре не было. Даже День города толком не проводился. Город изголодался по празднику. Успело вырасти целое поколение, которое ни разу не видело в Краснодаре больших городских гуляний. И вот эти ребята — и, конечно, их родители — устроили себе праздник сами. Родители тех, кто в субботу вышел на Красную — главную улицу города, — сами родились в середине восьмидесятых. Советскую власть с ее запретами они почти не помнят, зато хорошо помнят «Зачарованных». Они выросли в конце девяностых и начале нулевых, когда запретов никаких не было, а в телевизоре был не Вениамин Кондратьев, а Прю и ее сестры. Не секрет, что главный противник Хэллоуина на Кубани — губернатор Кондратьев. Еще в 2017 году он сказал, что «на Кубани больше нет валентинок и хэллоуинок». Сегодня сорокалетние краснодарцы не понимают, почему Вениамин Кондратьев берется что-то запрещать их детям. Всему краю известно громкое дело Андрея Коробки, который много лет был заместителем губернатора: по данным Генпрокуратуры, при обыске в его поместье нашли миллионы евро и долларов наличными. Выводы люди давно сделали.

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Но даже если бы Вениамин Кондратьев обладал непререкаемым авторитетом в глазах жителей Кубани, разумно ли было ставить этот авторитет против молодежи и ее желания радоваться жизни? Интересно, что в соседней Ростовской области празднование Хэллоуина молодежью не вызвало нареканий со стороны местных властей. Губернатора Юрия Слюсаря это, судя по всему, не смущает. Возможно, потому, что ростовские чиновники стремятся решать реальные проблемы своего региона, а не создавать новые на пустом месте.

© Коллаж из скриншотов видео из телеграм-канала «Типичный Краснодар»

Ничто так не раздражает людей, как попытки властей запретить праздник. Не раз в истории такие запреты становились причиной столкновений толпы с правительственными войсками. Что было бы, если бы кто-то неразумный отдал в субботу вечером приказ задерживать тысячи юношей и девушек, гулявших по Красной в карнавальных костюмах? Массовая драка? Побоище? Бунт? Зачем нам это в Краснодаре? Ясно, что через год в дни прекрасного краснодарского бабьего лета осенний карнавал повторится. Пятнадцатилетние отроковицы уже задумались над костюмами. Краснодар будущего принадлежит им. У нынешней молодежи праздник устроен так, что каждый волен принять в нем посильное участие. Мы в девяностые, в годы нашей юности, стояли темной толпой и смотрели на того, кто был на сцене. А сейчас в центре внимания все и каждый одновременно. Они прекрасны.

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