«Еще не успели очистить от мазута берег Черного моря». На Кубани планируют построить 19 яхт-марин к 2035 году

14 января «Ведомости ЮГ» сообщили , что в Краснодарском крае к 2035 году планируют построить 19 яхтенных марин. Из них 15 будут располагаться на Черноморском побережье, а еще четыре — на Азовском. В списке потенциальных территорий — Ейск, Алексино, Новороссийск, полуостров Тамань, Большой Утриш, хутор Бетта, Джубга, Сочи и другие.

Вице-президент Ассоциации развития яхтенного туризма и марин Ольга Шебзухова рассказала «Ведомости Юг», что сегодня на Черноморском побережье отсутствуют современные яхт-марины, соответствующие международным стандартам.

По ее словам, единственные подходящие объекты находятся в Сочи. Однако, как заявила эксперт, их инфраструктура ограничена, а сервисное сопровождение недостаточно развито для полноценного яхтенного туризма. Поэтому на курорте реализуют четыре пилотных проекта.

Ольга Шебзухова отметила, что кроме Сочи, марины хотят построить в Новой Анапе.



На новость о строительстве яхт-марин в Краснодарском крае отреагировал эколог Евгений Витишко. Он удивился, почему на побережье запланированы подобные проекты, если территорию от Анапы до Тамани еще не успели очистить от мазута.



Напомним, что 15 декабря 2024 года у берегов Краснодарского края произошла экологическая катастрофа — разлив нефти из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе. По официальной информации, в Черное море попало около 3 тыс. тонн мазута. Всего судна перевозили более 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов. С начала экокатастрофы волонтеры и активисты спасают пляжи региона.



В сентябре власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах мазут, испачканных птиц и мертвых животных.

В июле в Росприроднадзоре предупредили, что пока затонувшие части танкера не убрали со дна Черного моря, они угрожают окружающей среде.