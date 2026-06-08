Лето под открытым небом: где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Коллаж Дмитрия Пославского, Юга.ру

Летние сумерки в Краснодаре пахнут нагретой зеленью и свободой, как в детстве на каникулах. Собрали места, где под открытым небом можно посмотреть кино, послушать живую музыку и даже попасть на спектакль — чтобы лето запомнилось долгим и беззаботным.

Амфитеатр парка «Краснодар»: от оркестра при свечах до караоке

ул. Разведчика Леонова, 1

Одна из первых локаций парка «Краснодар», где можно посмотреть онлайн-трансляции выездных матчей ФК «Краснодар», попасть на камерный концерт при свечах, увидеть кино или послушать живое выступление оркестра.

Амфитеатр рассчитан на 200 мест. Само пространство напоминает древнеримский Колизей — полукруглые ряды ступенями спускаются к сцене. Болотные дубы, высаженные вдоль ярусов, укрывают их тенью. Внизу, неподалеку от сцены есть бесплатные туалеты.

«Дома надоело»:

Этим летом в амфитеатре можно будет спеть главные русские хиты под симфонический оркестр на Sinteza Orchestra, а на вечерах Lumisfera — услышать любимые саундтреки или рок-хиты при свете 3000 свечей.

  • Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
  • Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Театр но в Японском саду: музыкальные спектакли и авторский инструментал

ул. Разведчика Леонова, 1

Японский сад — самая камерная и самобытная локация парка «Краснодар». На его территории есть и необычная сцена, построенная на опорах над ручьем, — театр но. В Японии так называют один из видов драматического искусства, когда актеры в масках и народных костюмах выступают под традиционную музыку.

Билет на концерт в театре — еще и один из способов попасть в сад без очереди. Гостей пускают за час до начала мероприятия, а после него гулять по Японскому саду можно вплоть до закрытия.

Как попасть в Японский сад в Краснодаре без очереди:

В июне здесь можно увидеть музыкальные спектакли с мощными ритмами японских барабанов тайко и попасть на вечера живой авторской музыки.

  • Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

ТРЦ «Галерея»: концерты на крыше в центре города

ул. Володи Головатого, 313

Летом привычная краснодарцам точка шоппинга и встреч станет еще и музыкальной площадкой с панорамным видом на город. На крыше «Галереи» пройдет фестиваль концертов под открытым небом Roof Live.

3 июля его откроет выступление Линды. До конца лета на крыше побывают Iowa, «Гудтаймс», Ramil’, Therr Maitz, Асия, Найк Борзов, Mona, «Градусы», Дельфин, «Три дня дождя», «Моя Мишель» и Sqwoz Bab.

Куда сходить в Краснодаре:

«Капитан неба»: романтика на 14-м этаже

ул. Мира, 70

На крыше 14-этажного здания устроили идеальное место для киносвидания. Здесь панорамный вид на Краснодар, гирлянды, пледы и бар с напитками и закусками. Когда садится солнце и зажигаются огни, тут крутят кино, а иногда устраивают вечеринки под открытым небом. В летнем кинотеатре показывают как культовые ленты, так и новинки проката.

Чистяковская роща: променад-концерты

ул. Колхозная, 86

В одном из старейших парков города с тенистыми аллеями и вековыми деревьями этим летом пройдут бесплатные променад-концерты. Это формат выступлений без строгих рамок и билетов: можно послушать концерт полностью или задержаться на несколько композиций, а затем продолжить прогулку. Сюда можно заглянуть с мороженым и лимонадом, приехать на велосипеде или самокате и взять с собой питомца.

Этим летом в роще выступят группа «ЮФО», солисты Кубанского симфонического оркестра, камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова и оркестр «Родник».

  • Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Городской сад: променад-концерты

ул. Постовая, 34

Второй площадкой для променад-коцертов стал Городской сад — парк в историческом центре Краснодара с колесом обозрения, белоснежной ротондой и вековым дубом.

Сцена у ротонды принимает тех же артистов, что и Чистяковская роща: здесь зазвучат джазовые импровизации, живой вокал и симфоническая музыка.

  • Парк «Городской сад» в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Парк «Городской сад» в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Краснодара перенесли ремонт летнего театра в Городском саду:

«Кино нашего двора»: фильмы под звездами в каждом районе

в разных районах города

5 июня краснодарский Дом молодежи возобновил кинопоказы, которые кочуют по микрорайонам: каждую субботу на разных площадках бесплатно показывают российские фильмы. Вход свободный.

Расписание на июнь:

  • 12 июня — «Дополнительное время». Сквер «Сердце Губернского».

  • 19 июня — «Мой дед». Микрорайон Любимово.

  • 26 июня — «Дополнительное время». Сквер на территории ЖК «Самолет-2».

«Кино Арт» в музее Коваленко 

ул. Красная, 13

В музейном дворике Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко летом проходят кинопоказы, оркестровые концерты, творческие встречи и виртуальные экскурсии по городам России.

В 2026 году кино будут показывать с июня по сентябрь по пятницам и субботам в 20:00. Вход свободный.

  • Дворик в музее Коваленко © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Дворик в музее Коваленко © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

BoxPark: кино в дворике из контейнеров

ул. Тургенева, 39

Еще в 2022 году на пересечении Тургенева и Северной вырос необычный проект — BoxPark. Открытый торговый центр собрали из морских грузовых контейнеров и выкрасили в матовый черный. На втором этаже обустроили кинотеатр под открытым небом, а рядом открыли корнеры стритфуда, где можно взять закуску и напиток к просмотру. Этим летом кинопоказы планируют возобновить.

Посетители отмечают, что в последнрий год пространство переживает частую смену арендаторов, а в торговом центре почти всегда немноголюдно. Как выглядел проект в 2023 году, можно увидеть в нашем репортаже: Шопинг, еда, кинотеатр без крыши. Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре.

  • Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
  • Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Семейный кукольный театр: спектакли на даче артистов

ст. Елизаветинская

Десять лет назад Елена и Валерий Бураншины купили фургончик и отправились колесить с собственным театром кукол «ЛЮБИмый ТЕАТР», а теперь построили дом и открыли на своем участке сцену прямо под кронами деревьев. Так в Елизаветинской появился камерный театр под открытым небом — с небольшим зрительным залом и настоящей дачной атмосферой. Этим летом здесь будут давать семейные спектакли.

Количество мест ограничено.

  • © Фото Елены Анискиной
    © Фото Елены Анискиной
  • © Фото Елены Анискиной
    © Фото Елены Анискиной
  • © Фото Елены Анискиной
    © Фото Елены Анискиной

Театр драмы: постановки во внутреннем дворе

ул. Красноармейская, 110 (Главная городская площадь)

Краснодарский академический театр драмы им. Горького — крупнейшая сцена края с вековой историей. Летом его внутренний двор превращается в театральное пространство под открытым небом, где декорациями становится сам город.

  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ мероприятия В КРАСНОДАРЕ

Афиша Город Кино Концерты Краснодар Музыка парк «Краснодар» Парки Развлечения События Театры ТРЦ «Галерея Краснодар» Японский сад

Новости

Зоолог назвал города Краснодарского края, где меньше всего комаров
55 договоров на 492 млрд рублей. Краснодарский край заключил рекордные соглашения на ПМЭФ-2026
Между Сочи и Адлером запустят морское такси. Сколько стоят билеты?
«Мазут был всегда». Губернатор Кондратьев призвал туристов не волноваться из-за состояния пляжей Кубани
Жители хутора под Анапой просят власти не строить кладбище возле их домов
Ливни, грозы и град. В Краснодаре и крае объявили штормовое предупреждение

Лента новостей

«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Сегодня, 12:54
«Мы как на леднике, а не в субтропиках»
Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
Лето под открытым небом
Вчера, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты
Вчера, 17:09
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты
Сколько теперь стоит вход?

Реклама на сайте