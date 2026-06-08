Летние сумерки в Краснодаре пахнут нагретой зеленью и свободой, как в детстве на каникулах. Собрали места, где под открытым небом можно посмотреть кино, послушать живую музыку и даже попасть на спектакль — чтобы лето запомнилось долгим и беззаботным. Амфитеатр парка «Краснодар»: от оркестра при свечах до караоке ул. Разведчика Леонова, 1 Одна из первых локаций парка «Краснодар», где можно посмотреть онлайн-трансляции выездных матчей ФК «Краснодар», попасть на камерный концерт при свечах, увидеть кино или послушать живое выступление оркестра.



Амфитеатр рассчитан на 200 мест. Само пространство напоминает древнеримский Колизей — полукруглые ряды ступенями спускаются к сцене. Болотные дубы, высаженные вдоль ярусов, укрывают их тенью. Внизу, неподалеку от сцены есть бесплатные туалеты.

Этим летом в амфитеатре можно будет спеть главные русские хиты под симфонический оркестр на Sinteza Orchestra, а на вечерах Lumisfera — услышать любимые саундтреки или рок-хиты при свете 3000 свечей.

Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Кинопоказ в амфитеатре парка «Краснодар» © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Театр но в Японском саду: музыкальные спектакли и авторский инструментал ул. Разведчика Леонова, 1 Японский сад — самая камерная и самобытная локация парка «Краснодар». На его территории есть и необычная сцена, построенная на опорах над ручьем, — театр но. В Японии так называют один из видов драматического искусства, когда актеры в масках и народных костюмах выступают под традиционную музыку. Билет на концерт в театре — еще и один из способов попасть в сад без очереди. Гостей пускают за час до начала мероприятия, а после него гулять по Японскому саду можно вплоть до закрытия.

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В июне здесь можно увидеть музыкальные спектакли с мощными ритмами японских барабанов тайко и попасть на вечера живой авторской музыки.

Театр но © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

ТРЦ «Галерея»: концерты на крыше в центре города ул. Володи Головатого, 313 Летом привычная краснодарцам точка шоппинга и встреч станет еще и музыкальной площадкой с панорамным видом на город. На крыше «Галереи» пройдет фестиваль концертов под открытым небом Roof Live.



3 июля его откроет выступление Линды. До конца лета на крыше побывают Iowa, «Гудтаймс», Ramil’, Therr Maitz, Асия, Найк Борзов, Mona, «Градусы», Дельфин, «Три дня дождя», «Моя Мишель» и Sqwoz Bab.

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«Капитан неба»: романтика на 14-м этаже ул. Мира, 70 На крыше 14-этажного здания устроили идеальное место для киносвидания. Здесь панорамный вид на Краснодар, гирлянды, пледы и бар с напитками и закусками. Когда садится солнце и зажигаются огни, тут крутят кино, а иногда устраивают вечеринки под открытым небом. В летнем кинотеатре показывают как культовые ленты, так и новинки проката.

Чистяковская роща: променад-концерты ул. Колхозная, 86 В одном из старейших парков города с тенистыми аллеями и вековыми деревьями этим летом пройдут бесплатные променад-концерты. Это формат выступлений без строгих рамок и билетов: можно послушать концерт полностью или задержаться на несколько композиций, а затем продолжить прогулку. Сюда можно заглянуть с мороженым и лимонадом, приехать на велосипеде или самокате и взять с собой питомца.

Этим летом в роще выступят группа «ЮФО», солисты Кубанского симфонического оркестра, камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова и оркестр «Родник».

Чистяковская роща © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Городской сад: променад-концерты ул. Постовая, 34 Второй площадкой для променад-коцертов стал Городской сад — парк в историческом центре Краснодара с колесом обозрения, белоснежной ротондой и вековым дубом. Сцена у ротонды принимает тех же артистов, что и Чистяковская роща: здесь зазвучат джазовые импровизации, живой вокал и симфоническая музыка.

Парк «Городской сад» в Краснодаре © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

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«Кино нашего двора»: фильмы под звездами в каждом районе в разных районах города 5 июня краснодарский Дом молодежи возобновил кинопоказы, которые кочуют по микрорайонам: каждую субботу на разных площадках бесплатно показывают российские фильмы. Вход свободный. Расписание на июнь: 12 июня — «Дополнительное время». Сквер «Сердце Губернского».

19 июня — «Мой дед». Микрорайон Любимово.

26 июня — «Дополнительное время». Сквер на территории ЖК «Самолет-2».

«Кино Арт» в музее Коваленко ул. Красная, 13 В музейном дворике Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко летом проходят кинопоказы, оркестровые концерты, творческие встречи и виртуальные экскурсии по городам России. В 2026 году кино будут показывать с июня по сентябрь по пятницам и субботам в 20:00. Вход свободный.

Дворик в музее Коваленко © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

BoxPark: кино в дворике из контейнеров ул. Тургенева, 39 Еще в 2022 году на пересечении Тургенева и Северной вырос необычный проект — BoxPark. Открытый торговый центр собрали из морских грузовых контейнеров и выкрасили в матовый черный. На втором этаже обустроили кинотеатр под открытым небом, а рядом открыли корнеры стритфуда, где можно взять закуску и напиток к просмотру. Этим летом кинопоказы планируют возобновить. Посетители отмечают, что в последнрий год пространство переживает частую смену арендаторов, а в торговом центре почти всегда немноголюдно. Как выглядел проект в 2023 году, можно увидеть в нашем репортаже: Шопинг, еда, кинотеатр без крыши. Что есть, пить и смотреть в новой локации BoxPark в Краснодаре.

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Торговый центр BoxPark в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Семейный кукольный театр: спектакли на даче артистов ст. Елизаветинская Десять лет назад Елена и Валерий Бураншины купили фургончик и отправились колесить с собственным театром кукол «ЛЮБИмый ТЕАТР», а теперь построили дом и открыли на своем участке сцену прямо под кронами деревьев. Так в Елизаветинской появился камерный театр под открытым небом — с небольшим зрительным залом и настоящей дачной атмосферой. Этим летом здесь будут давать семейные спектакли. Количество мест ограничено.

© Фото Елены Анискиной

© Фото Елены Анискиной

© Фото Елены Анискиной

Театр драмы: постановки во внутреннем дворе ул. Красноармейская, 110 (Главная городская площадь) Краснодарский академический театр драмы им. Горького — крупнейшая сцена края с вековой историей. Летом его внутренний двор превращается в театральное пространство под открытым небом, где декорациями становится сам город.