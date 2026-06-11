Краснодар пережил мощнейшую атаку БПЛА: двое пострадавших, поврежден многоэтажный дом

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото Антона Быкова
    © Коллаж из скриншотов фото Антона Быкова

В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА начался пожар в многоквартирном доме

Ночью 11 июня Краснодар пережил одну из самых мощных атак беспилотников, сопровождавшуюся включением сирен. Жители города начали слышать звуки взрывов с 00:40 — и так продолжалось несколько часов.

Позже мэр Евгений Наумов подтвердил: в центре города при отражении атаки БПЛА упали обломки дрона, которые повредили многоэтажный жилой дом. Там вспыхнул пожар в двух квартирах. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. 

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На месте ЧП продолжают работать оперативные и экстренные службы. Журналист 93.ру сообщил, что в соседних домах вылетели москитные сетки, в нескольких квартирах выбило стекла. В самой пострадавшей многоэтажке серьезно побит фасад, а балконы на уровне второго и третьего этажей покрыты плотным слоем черной копоти. Несколько квартир повреждены очень сильно. При этом газ и электричество в доме есть.

Близко к зданию людей не подпускают. Также осколками и шрапнелью задело одно из соседних офисных зданий — там повреждена одна стена. Досталось и припаркованным рядом автомобилям.

Журналист «Россия. Кубань» сообщил, что обломки упали в районе пересечения улиц Московской и Зиповской. Перекрыта часть дороги на Московской.

Очевидцы сообщили Юга.ру, что проснулись от сильного грохота и шума. После ударов включилась сигнализация у автомобилей. Людям из разный районов города показалось, что ЧП произошло прямо рядом с ними. Многие потом так и не смогли уснуть.

Как писали Юга.ру, 8 июня в Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд. Есть погибший.

Краснодар Пожары Происшествия СВО

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