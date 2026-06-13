В Краснодарском крае на 10% сократились продажи мороженого

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В апреле и первой половине мая спрос на мороженое в Краснодарском крае упал на 10%

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В период с 1 апреля по 17 мая 2026 года в Краснодарском крае покупали мороженое на 10% реже, чем за аналогичный период 2025-го — об этом сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс». Медианная цена мороженого на исследуемом отрезке выросла на 9% по сравнению с прошлым годом, до 58 рублей за порцию. Но эксперты считают причиной снижения спроса не только рост цен, но и погоду.

«Более прохладная весна <...> могла повлиять на покупательскую активность, несмотря на традиционный рост интереса к категории с наступлением теплого сезона. По мере дальнейшего повышения температуры спрос на мороженое может восстановиться», — говорится в публикации.

Отметим, что 13 и 14 июня на территории Краснодарского края вновь ожидаются обильные осадки.

Ранее Юга.ру писали о том, в каких городах Кубани меньше всего комаров.

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В Краснодарском крае на 10% сократились продажи мороженого
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