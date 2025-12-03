В Краснодарском крае обнаружили еще 17 мертвых дельфинов. Большинство из них — детеныши

За два дня на побережье Краснодарского края волонтеры обнаружили 17 погибших китообразных

2 декабря эколог Георгий Каваносян сообщил , что два дня волонтеры из организации «Сети, сито и лопата» мониторили территорию от станицы Благовещенской до поселка Артющенко, затем от Артющенко до Джемете в Краснодарском крае. За это время на побережье они обнаружили 17 мертвых дельфинов.

Размеры некоторых погибших составляют от 60 до 110 см, то есть это детеныши дельфинов. Волонтеры считают, что гибель такого большого числа китообразных может быть связана с выбросами мазута.

Ранее специалисты центра спасения дельфинов «Дельфа» отметили увеличение количества мертвых дельфинов в Анапском районе. За месяц — с 21 октября по 27 ноября — погибли 19 китообразных. Всплеск смертности дельфинов может быть связан с выбросом мазута, зафиксированным в 20-х числах октября.

В конце ноября волонтеры штаба «Дельфины» зафиксировали следы нефтепродуктов в поселке Волна Темрюкского района. В некоторых местах остатки мазута занимают до 10-20% покрытия на кв. метр. Оперштаб об этих выбросах не сообщал.