В Краснодарском крае обнаружили еще 17 мертвых дельфинов. Большинство из них — детеныши

Краснодарский край

    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Эколог Жора Каваносян»

За два дня на побережье Краснодарского края волонтеры обнаружили 17 погибших китообразных

2 декабря эколог Георгий Каваносян сообщил, что два дня волонтеры из организации «Сети, сито и лопата» мониторили территорию от станицы Благовещенской до поселка Артющенко, затем от Артющенко до Джемете в Краснодарском крае. За это время на побережье они обнаружили 17 мертвых дельфинов.

Большую часть погибших китообразных нашли на Бугазской косе под Анапой.

«Наша борьба продолжается»:

Размеры некоторых погибших составляют от 60 до 110 см, то есть это детеныши дельфинов. Волонтеры считают, что гибель такого большого числа китообразных может быть связана с выбросами мазута.

Ранее специалисты центра спасения дельфинов «Дельфа» отметили увеличение количества мертвых дельфинов в Анапском районе. За месяц — с 21 октября по 27 ноября — погибли 19 китообразных. Всплеск смертности дельфинов может быть связан с выбросом мазута, зафиксированным в 20-х числах октября.

В конце ноября волонтеры штаба «Дельфины» зафиксировали следы нефтепродуктов в поселке Волна Темрюкского района. В некоторых местах остатки мазута занимают до 10-20% покрытия на кв. метр. Оперштаб об этих выбросах не сообщал.

Как писали Юга.ру, ученые заявили, что к 2028 году может произойти вторичное загрязнение мазутом.

