«Мы как на леднике, а не в субтропиках». Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом

Краснодарский край

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  • Вид на сноупарк в долине Цирк-2, высота 2050 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Вид на сноупарк в долине Цирк-2, высота 2050 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Пока на побережье Сочи стартовал пляжный сезон, в горах открыли сноупарк и Bonus Summer Camp — летний лагерь для детей и взрослых, где можно оттачивать навыки катания или впервые встать на лыжи или сноуборд. Редактор Юга.ру Мария Журавлева увидела июньский снег и заглянула на открытие «бонусного» сезона.

На пути из лета в зиму

Солнце припекало с самого утра, поэтому до конца не верилось, что наверху катаются на лыжах. Сначала из кабинки виднелись сочный зеленый лес и белые шапки гор. Но с каждым подъемом снежная полоска становилась все шире и шире.

  • Вид с подъемника на Курорт Красная Поляна © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Вид с подъемника на Курорт Красная Поляна © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Подъем на канатной дороге «Реликтовый лес» на высоту 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Подъем на канатной дороге «Реликтовый лес» на высоту 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Смотровая площадка на высоте 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Смотровая площадка на высоте 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Станция «Реликтовый лес», высота 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Станция «Реликтовый лес», высота 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Подъем на канатке с тремя пересадками занял почти час. В обычных закрытых кабинках мы поднялись на высоту 2200 метров, где уже было снежно и стояли ратраки для подготовки трасс. На последнем отрезке мы пересели на открытый кресельный подъемник и спустились на отметку 2050 метров — в долину Цирк-2. В этом месте лето окончательно превратилось в разгар зимы.

  • На высоте 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    На высоте 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Высота 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Высота 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Ратрак для подготовки трасс, высота 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Ратрак для подготовки трасс, высота 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Очередь на финальный подъемник, ведущий в долину Цирк-2 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Очередь на финальный подъемник, ведущий в долину Цирк-2 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Почему снег не тает даже летом

Лагерь каждый год разбивают в одном и том же месте — в горной долине Цирк-2. Именно здесь снег хранится, будто в природном холодильнике. Дело в том, что долина имеет форму чаши — облака «садятся» на ее верхнюю часть, и холодный воздух позволяет снегу сохраняться дольше. Поэтому горнолыжный сезон здесь начинается раньше и завершается позже, хотя основные катания прекращаются еще в середине мая.

Но этот сезон стал особенным — 1 июня в горах выпал снег. На высотах от 1500 метров намело порядка 40 сантиметров. 

«Это экстраординарная ситуация для Сочи. Сейчас мы находимся на стыке зимнего и летнего сезонов. Можно утром покататься на отметке 2050 метров, а днем уехать к водопаду, проехаться на велосипеде или спуститься к морю», — отметил Андрей Котов, руководитель направления продвижения курорта.

При этом каждый год непредсказуем, и спрогнозировать количество снега невозможно. В прошлые годы на склонах долины были видны зеленые луга и цветущие рододендроны, в этом году — только белоснежные сугробы.

Но, несмотря на зимние пейзажи, солнце продолжало припекать. Воздух прогрелся до 21 °C, снег буквально ослеплял, поэтому без солнцезащитных очков и крема не обойтись.

  • Гость фестиваля Bonus Summer Camp © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Гость фестиваля Bonus Summer Camp © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Температура воздуха в сноупарке достигла 21 °C © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Температура воздуха в сноупарке достигла 21 °C © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Инфраструктура сноупарка и летнего лагеря © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Инфраструктура сноупарка и летнего лагеря © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Трамплин для сноубордистов в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Трамплин для сноубордистов в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Инфраструктура сноупарка и летнего лагеря © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Инфраструктура сноупарка и летнего лагеря © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как устроен снежный лагерь-фестиваль и чем заняться

Площадь сноупарка — примерно пять футбольных полей (40 тыс. кв. метров), здесь одновременно могут кататься 500-700 человек. Здесь пять зон для катания — от самых простых до продвинутых. Есть объекты для экстремалов и спортсменов, занимающихся фристайлом, — трамплины разной сложности и перила для джиббинга. Работают пять ленточных подъемников — движущиеся дорожки, напоминающие эскалатор в торговом центре. 

Автор идеи и организатор Bonus Summer Camp, известный сноубордист Денис Леонтьев (в горнолыжной тусовке — Бонус), рассказал, что в лагерь могут приехать не только опытные фристайлисты, как раньше, но и люди, которые хотят впервые попробовать лыжи или встать на сноуборд. Также, по словам Дениса, они наблюдают растущий интерес со стороны подростков — в 2023 году из общего числа участников их было около 80%.

«Посмотрите, сколько снега в этом году. Мы находимся как на леднике, а не в субтропиках! В этом году много новых зон для катания. Ребята, которые не умеют кататься, могут приехать и познакомиться со сноубордом и лыжами», — рассказал Денис Бонус.

  • Группа юных сноубордистов в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Группа юных сноубордистов в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Лыжник в сноупарке на высоте 2050 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Лыжник в сноупарке на высоте 2050 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • Группы детей в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Группы детей в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Помимо катаний здесь можно посетить групповые или индивидуальные тренировки по лыжам, сноубордингу и скейту. В программу также включили йогу, утренние пробежки, велозаезды, а по выходным — походы в горы.

В этом году, кроме спортивных активностей, проходит много образовательных и развлекательных событий — от лекций и воркшопов до вечерних кинопоказов и диджей-сетов на закате.

  • Канатная дорога «Аигба», ведущая к долине Цирк-2 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    Канатная дорога «Аигба», ведущая к долине Цирк-2 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как добраться и какие есть билеты

Добраться до сноупарка можно на четырех подъемниках. Сначала нужно доехать до станции «Поляна 960», затем подняться до смотровой площадки на высоте 1460 метров, следующая остановка — «Поляна 2200», которая находится на северном отроге хребта Аигба. Последний этап — спуск на кресельных подъемниках в долину Цирк-2. 

В продаже есть ски-пассы для райдеров с доступом к фестивальным активностям и прогулочные для тех, кто не собирается кататься, а хочет просто насладиться видами и атмосферой.

В этом году сноупарк и фестиваль Bonus Summer Camp будут работать четыре недели — до 28 июня. Так что туристы успевают совместить лыжи и море. Да, оказывается, так можно было.

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