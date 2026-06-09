«Мы как на леднике, а не в субтропиках». Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом
Пока на побережье Сочи стартовал пляжный сезон, в горах открыли сноупарк и Bonus Summer Camp — летний лагерь для детей и взрослых, где можно оттачивать навыки катания или впервые встать на лыжи или сноуборд. Редактор Юга.ру Мария Журавлева увидела июньский снег и заглянула на открытие «бонусного» сезона.
На пути из лета в зиму
Солнце припекало с самого утра, поэтому до конца не верилось, что наверху катаются на лыжах. Сначала из кабинки виднелись сочный зеленый лес и белые шапки гор. Но с каждым подъемом снежная полоска становилась все шире и шире.
Подъем на канатке с тремя пересадками занял почти час. В обычных закрытых кабинках мы поднялись на высоту 2200 метров, где уже было снежно и стояли ратраки для подготовки трасс. На последнем отрезке мы пересели на открытый кресельный подъемник и спустились на отметку 2050 метров — в долину Цирк-2. В этом месте лето окончательно превратилось в разгар зимы.
Почему снег не тает даже летом
Лагерь каждый год разбивают в одном и том же месте — в горной долине Цирк-2. Именно здесь снег хранится, будто в природном холодильнике. Дело в том, что долина имеет форму чаши — облака «садятся» на ее верхнюю часть, и холодный воздух позволяет снегу сохраняться дольше. Поэтому горнолыжный сезон здесь начинается раньше и завершается позже, хотя основные катания прекращаются еще в середине мая.
Но этот сезон стал особенным — 1 июня в горах выпал снег. На высотах от 1500 метров намело порядка 40 сантиметров.
«Это экстраординарная ситуация для Сочи. Сейчас мы находимся на стыке зимнего и летнего сезонов. Можно утром покататься на отметке 2050 метров, а днем уехать к водопаду, проехаться на велосипеде или спуститься к морю», — отметил Андрей Котов, руководитель направления продвижения курорта.
При этом каждый год непредсказуем, и спрогнозировать количество снега невозможно. В прошлые годы на склонах долины были видны зеленые луга и цветущие рододендроны, в этом году — только белоснежные сугробы.
Но, несмотря на зимние пейзажи, солнце продолжало припекать. Воздух прогрелся до 21 °C, снег буквально ослеплял, поэтому без солнцезащитных очков и крема не обойтись.
Как устроен снежный лагерь-фестиваль и чем заняться
Площадь сноупарка — примерно пять футбольных полей (40 тыс. кв. метров), здесь одновременно могут кататься 500-700 человек. Здесь пять зон для катания — от самых простых до продвинутых. Есть объекты для экстремалов и спортсменов, занимающихся фристайлом, — трамплины разной сложности и перила для джиббинга. Работают пять ленточных подъемников — движущиеся дорожки, напоминающие эскалатор в торговом центре.
Автор идеи и организатор Bonus Summer Camp, известный сноубордист Денис Леонтьев (в горнолыжной тусовке — Бонус), рассказал, что в лагерь могут приехать не только опытные фристайлисты, как раньше, но и люди, которые хотят впервые попробовать лыжи или встать на сноуборд. Также, по словам Дениса, они наблюдают растущий интерес со стороны подростков — в 2023 году из общего числа участников их было около 80%.
«Посмотрите, сколько снега в этом году. Мы находимся как на леднике, а не в субтропиках! В этом году много новых зон для катания. Ребята, которые не умеют кататься, могут приехать и познакомиться со сноубордом и лыжами», — рассказал Денис Бонус.
Помимо катаний здесь можно посетить групповые или индивидуальные тренировки по лыжам, сноубордингу и скейту. В программу также включили йогу, утренние пробежки, велозаезды, а по выходным — походы в горы.
В этом году, кроме спортивных активностей, проходит много образовательных и развлекательных событий — от лекций и воркшопов до вечерних кинопоказов и диджей-сетов на закате.
Как добраться и какие есть билеты
Добраться до сноупарка можно на четырех подъемниках. Сначала нужно доехать до станции «Поляна 960», затем подняться до смотровой площадки на высоте 1460 метров, следующая остановка — «Поляна 2200», которая находится на северном отроге хребта Аигба. Последний этап — спуск на кресельных подъемниках в долину Цирк-2.
В продаже есть ски-пассы для райдеров с доступом к фестивальным активностям и прогулочные для тех, кто не собирается кататься, а хочет просто насладиться видами и атмосферой.
В этом году сноупарк и фестиваль Bonus Summer Camp будут работать четыре недели — до 28 июня. Так что туристы успевают совместить лыжи и море. Да, оказывается, так можно было.