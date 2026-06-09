«Мы как на леднике, а не в субтропиках». Репортаж с открытия снежного лагеря в горах Сочи, где можно кататься на лыжах и сноуборде даже летом

Пока на побережье Сочи стартовал пляжный сезон, в горах открыли сноупарк и Bonus Summer Camp — летний лагерь для детей и взрослых, где можно оттачивать навыки катания или впервые встать на лыжи или сноуборд. Редактор Юга.ру Мария Журавлева увидела июньский снег и заглянула на открытие «бонусного» сезона. На пути из лета в зиму Солнце припекало с самого утра, поэтому до конца не верилось, что наверху катаются на лыжах. Сначала из кабинки виднелись сочный зеленый лес и белые шапки гор. Но с каждым подъемом снежная полоска становилась все шире и шире.

Вид с подъемника на Курорт Красная Поляна © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Подъем на канатной дороге «Реликтовый лес» на высоту 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Смотровая площадка на высоте 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Станция «Реликтовый лес», высота 1460 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Подъем на канатке с тремя пересадками занял почти час. В обычных закрытых кабинках мы поднялись на высоту 2200 метров, где уже было снежно и стояли ратраки для подготовки трасс. На последнем отрезке мы пересели на открытый кресельный подъемник и спустились на отметку 2050 метров — в долину Цирк-2. В этом месте лето окончательно превратилось в разгар зимы.

На высоте 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Высота 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Ратрак для подготовки трасс, высота 2200 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Очередь на финальный подъемник, ведущий в долину Цирк-2 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Почему снег не тает даже летом Лагерь каждый год разбивают в одном и том же месте — в горной долине Цирк-2. Именно здесь снег хранится, будто в природном холодильнике. Дело в том, что долина имеет форму чаши — облака «садятся» на ее верхнюю часть, и холодный воздух позволяет снегу сохраняться дольше. Поэтому горнолыжный сезон здесь начинается раньше и завершается позже, хотя основные катания прекращаются еще в середине мая. Но этот сезон стал особенным — 1 июня в горах выпал снег. На высотах от 1500 метров намело порядка 40 сантиметров. «Это экстраординарная ситуация для Сочи. Сейчас мы находимся на стыке зимнего и летнего сезонов. Можно утром покататься на отметке 2050 метров, а днем уехать к водопаду, проехаться на велосипеде или спуститься к морю», — отметил Андрей Котов, руководитель направления продвижения курорта. При этом каждый год непредсказуем, и спрогнозировать количество снега невозможно. В прошлые годы на склонах долины были видны зеленые луга и цветущие рододендроны, в этом году — только белоснежные сугробы. Но, несмотря на зимние пейзажи, солнце продолжало припекать. Воздух прогрелся до 21 °C, снег буквально ослеплял, поэтому без солнцезащитных очков и крема не обойтись.

Гость фестиваля Bonus Summer Camp © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Температура воздуха в сноупарке достигла 21 °C © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Инфраструктура сноупарка и летнего лагеря © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Трамплин для сноубордистов в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Инфраструктура сноупарка и летнего лагеря © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Как устроен снежный лагерь-фестиваль и чем заняться Площадь сноупарка — примерно пять футбольных полей (40 тыс. кв. метров), здесь одновременно могут кататься 500-700 человек. Здесь пять зон для катания — от самых простых до продвинутых. Есть объекты для экстремалов и спортсменов, занимающихся фристайлом, — трамплины разной сложности и перила для джиббинга. Работают пять ленточных подъемников — движущиеся дорожки, напоминающие эскалатор в торговом центре. Автор идеи и организатор Bonus Summer Camp, известный сноубордист Денис Леонтьев (в горнолыжной тусовке — Бонус), рассказал, что в лагерь могут приехать не только опытные фристайлисты, как раньше, но и люди, которые хотят впервые попробовать лыжи или встать на сноуборд. Также, по словам Дениса, они наблюдают растущий интерес со стороны подростков — в 2023 году из общего числа участников их было около 80%. «Посмотрите, сколько снега в этом году. Мы находимся как на леднике, а не в субтропиках! В этом году много новых зон для катания. Ребята, которые не умеют кататься, могут приехать и познакомиться со сноубордом и лыжами», — рассказал Денис Бонус.

Группа юных сноубордистов в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Лыжник в сноупарке на высоте 2050 метров © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Группы детей в сноупарке © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

© Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Помимо катаний здесь можно посетить групповые или индивидуальные тренировки по лыжам, сноубордингу и скейту. В программу также включили йогу, утренние пробежки, велозаезды, а по выходным — походы в горы.



В этом году, кроме спортивных активностей, проходит много образовательных и развлекательных событий — от лекций и воркшопов до вечерних кинопоказов и диджей-сетов на закате.

Канатная дорога «Аигба», ведущая к долине Цирк-2 © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру