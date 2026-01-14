Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута. Оперштаб о них не сообщал
На берегу Черного моря и озера Соленое волонтеры нашли большое количество мусора и старых затвердевших мазутных отложений
13 января волонтеры штаба «Дельфины» обнаружили на берегу озера Соленое возле поселка Веселовка много мусора, пластика и старые мазутные выбросы.
По их словам, берег загрязнился после шторма, однако видно «затянувшееся запустение» — большое количество мазута «спряталось» в песке, часть которого превратилась в твердые куски.
«Мы столкнулись с тем, что иначе как мусорным и мазутным апокалипсисом не назовешь. Чудовищный хаос, который не должен быть нормой для берега Черного моря», — написали в телеграм-канале штаба.
У косы Тузла в Керченском проливе произошли новые выбросы нефтепродуктов:
Волонтеры отметили, что фиксируют загрязненные участки и передают информацию о их нахождении. Однако оперативный штаб Краснодарского края не сообщал о ситуации.
14 января штаб сообщил, что волонтеры вынесли с пляжа 220 мешков собранного мазута и перенесли их в точку для эвакуации.
«И теперь главный вопрос: их когда-нибудь вывезут? Или эта «невидимая свалка» так и останется за кадром официальных отчетов?» — подытожил штаб.
Как писали Юга.ру, ученые изучат влияние разлива нефти в Черном море на заповедник «Утриш» под Анапой.
