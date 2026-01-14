Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута. Оперштаб о них не сообщал

  • © Скриншот фото из телеграм-канала штаба «Дельфины»
На берегу Черного моря и озера Соленое волонтеры нашли большое количество мусора и старых затвердевших мазутных отложений

13 января волонтеры штаба «Дельфины» обнаружили на берегу озера Соленое возле поселка Веселовка много мусора, пластика и старые мазутные выбросы.

По их словам, берег загрязнился после шторма, однако видно «затянувшееся запустение» — большое количество мазута «спряталось» в песке, часть которого превратилась в твердые куски. 

«Мы столкнулись с тем, что иначе как мусорным и мазутным апокалипсисом не назовешь. Чудовищный хаос, который не должен быть нормой для берега Черного моря», — написали в телеграм-канале штаба. 

У косы Тузла в Керченском проливе произошли новые выбросы нефтепродуктов:

Волонтеры отметили, что фиксируют загрязненные участки и передают информацию о их нахождении. Однако оперативный штаб Краснодарского края не сообщал о ситуации. 

14 января штаб сообщил, что волонтеры вынесли с пляжа 220 мешков собранного мазута и перенесли их в точку для эвакуации. 

«И теперь главный вопрос: их когда-нибудь вывезут? Или эта «невидимая свалка» так и останется за кадром официальных отчетов?» — подытожил штаб. 

Как писали Юга.ру, ученые изучат влияние разлива нефти в Черном море на заповедник «Утриш» под Анапой.

Волонтеры Нефть Разлив нефти Темрюкский район Экология

