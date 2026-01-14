Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута. Оперштаб о них не сообщал

На берегу Черного моря и озера Соленое волонтеры нашли большое количество мусора и старых затвердевших мазутных отложений

13 января волонтеры штаба «Дельфины» обнаружили на берегу озера Соленое возле поселка Веселовка много мусора, пластика и старые мазутные выбросы.

По их словам, берег загрязнился после шторма, однако видно «затянувшееся запустение» — большое количество мазута «спряталось» в песке, часть которого превратилась в твердые куски.

«Мы столкнулись с тем, что иначе как мусорным и мазутным апокалипсисом не назовешь. Чудовищный хаос, который не должен быть нормой для берега Черного моря», — написали в телеграм-канале штаба.