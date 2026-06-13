Депутат Госдумы потребовал «четкий, публичный план завершения СВО»

Депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев заявил, что «страна находится на грани социального взрыва» из-за потерь на СВО и роста тарифов ЖКХ и потребовал немедленно решать эти проблемы

11 июня Вячеслав Мархаев, избранный в Госдуму по спискам КПРФ, опубликовал в своем телеграм-канале обращение с критикой «несменяемой власти», которая, по его мнению, «потеряла связь с нуждами людей». Депутат утверждает, что тарифы ЖКХ за последние 25 лет выросли на 366%. «Прямые поручения Президента сдержать рост тарифов не выполняются — по разным оценкам, до 99% указов остаются лишь словами <...> Вместо реальных дел мы продолжаем сталкиваться с новыми запретами, ограничениями и растущим финансовым бременем», — пишет Мархаев.

Также чиновник обращает внимание, что в 2026 году число российских миллиардеров достигло рекордной отметки в 155 человек, а их суммарное состояние приближается к 700 миллиардам долларов, «что в полтора раза превышает федеральный бюджет». «Что сделал бы внешний враг в случае захвата России? Присвоил бы ресурсы, разграбил промышленность, взвинтил тарифы, построил себе особняки. Но <...> власть справилась с этим сама, эффективнее любого агрессора», — утверждает Мархаев. Также депутат потребовал от правительства «четкий, публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России». «Обращаясь к теме СВО, которую долгое время избегал, я вынужден констатировать: коррупционные скандалы сочетаются с продолжающимися потерями наиболее активного и репродуктивного населения из-за неэффективного руководства. Атаки на наши города не прекращаются, их география расширяется, Запад наращивает поставки беспилотников, а мы вынуждены терпеть. <...> Если такая ситуация сохранится, социальный взрыв и хаос станет более вероятными. Этим неизбежно воспользуется Запад, чтобы добить остатки российской государственности», — заявляет чиновник. Вячеслав Мархаев — основатель и первый командир бурятского ОМОНа. В 2011–2015 годах был депутатом Госдумы от КПРФ, после чего четыре года являлся членом Совета Федерации от Иркутской области и в 2020-м стал единственным сенатором, проголосовавшим против закона о поправках в Конституцию, включая «обнуление» президентских сроков. В 2021 году снова избран в Госдуму по спискам КПРФ.