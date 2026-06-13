В Крыму произошла авария на химзаводе

Мэр крымского города Армянск сообщил об «аварийной ситуации» на заводе по производству диоксида титана

«Нахожусь на заводе Титановые инвестиции, на месте устранения аварийной ситуации! Все службы, задействованные в ликвидации выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился — превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!», — пишет Телиженко (авторская пунктуация сохранена).

В 14:24 13 июня мэр Армянска Василий Телиженко в своем телеграм-канале сообщил об аварии на местном химзаводе.

«Титановые инвестиции» — название завода, являющегося крупнейшим в Восточной Европе производителем диоксида титана (два цеха суммарной проектной мощностью 80 тысяч тонн в год). Это вещество используется в производстве красок, пластмасс, ламинированной и огнеупорной бумаги. Помимо диоксида титана, завод производит серную кислоту, сульфат аммония, еще ряд химикалий, а также минеральные удобрения.

В ночь на 24 августа 2018 года на «Титановых инвестициях» произошел массивный выброс в атмосферу сернистого ангидрида — вещества, которое вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек, оседает в виде едкого маслянистого налета и способно выпадать в виде так называемых «кислотных дождей».

В течение нескольких последующих дней из пропускного пункта на границе с Херсонской областью пришлось эвакуировать с отравлением 37 украинских пограничников, а власти Крыма вывезли из Армянска всех детей в санаторий в Евпаторию.

Деятельность завода приостановили, однако 14 сентября был зафиксирован еще один выброс сернистого ангидрида, и в Армянске на неделю объявили режим чрезвычайной ситуации. 20 октября 2018 года предприятие возобновило работу.