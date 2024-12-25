15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского побережья — популярного места летнего отдыха миллионов россиян

Cудна перевозили 9,2 тыс. тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море — больше 3 тыс. тонн. В Росморречфлоте сообщили, что «мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла». Однако нефтяное пятно «пошло» в сторону Кубани. В Темрюкском районе и Анапе загрязнены 54 километра берега, нефтепродукты доcтигли «Утриша». Экологи сообщают о гибели птиц и дельфинов. Несмотря на усилия тысяч добровольцев, ликвидировать последствия разлива в полном объеме не удается. Волонтеры отмечают неэффективность действий и недостаточную помощь со стороны местных властей.

© Фото Дениса Сорокина, автора телеграм-канала «SOROKIN. Блог фотографа»

© Фото Дениса Сорокина, автора телеграм-канала «SOROKIN. Блог фотографа»

© Фото Дениса Сорокина, автора телеграм-канала «SOROKIN. Блог фотографа»

Первые пятна мазута на берегу, активисты забили тревогу

Утром 17 декабря пятна с мазутом обнаружили на берегу Анапы. Первый пост местного блогера Макса Анапского начинался со слов: «Вот и все. Это экологическая катастрофа». Жители стали выкладывать видео с лужами черной жидкости и жаловаться на сильный запах газа и нефти.



Позже нефтепродукты появились на десятках километров побережья Краснодарского края — от Веселовки в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Кубанский эколог Евгений Витишко призвал собрать волонтеров. Жители Анапы с лопатами и мешками вышли очищать пляжи.



«Масштабы катастрофы, когда ее видишь своими глазами, ужасают. Ты убираешь верхний слой мазута в 15-20 сантиметров, а под ним оказывается слоеный торт, где начинка — снова мазут. Ты проходишься лопатой по кромке воды, поворачиваешься — а море снова и снова выплевывает черную жижу», — пишет волонтер Анна Майская.



Спустя сутки, 18 декабря, власти Анапы открыли единый штаб волонтеров, оборудовали пункты обогрева и начали координировать работу.



По последним официальным данным МЧС, к расчистке привлекли свыше 437 единиц техники и 9,5 тыс. человек, в том числе спасатели, пожарные, военные и волонтеры. Собрано более 21 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

© Фото Анны Майской

© Фото Анны Майской

© Фото Анны Майской

Нехватка техники и респираторов. С какими проблемами столкнулись волонтеры?

В первые дни люди работали без защитных средств, многие отравились ядовитыми парами. На месте ЧП не хватало профессиональных экологов, которые могли объяснить правила работы с нефтепродуктами.



Эколог Георгий Каваносян сообщил, что «СИЗов [средств индивидуальной защиты — прим. Юга.ру] катастрофически не хватает, максимум 5% всех волонтеров работают в респираторах».



Волонтеры неоднократно жаловались и на нехватку техники, которая не успевает убрать с пляжей мешки с собранным мазутом. Нефтепродукты вытекают обратно на песок, а ночью 22 декабря часть из них вообще унесло в море во время шторма.



«В первые дни мешки лежали по 2-3 суток, мазут их разъедал, и они протекали. Надеюсь, мартышкин труд скоро закончится», — написал эколог Каваносян.



Более того, люди заметили, как ночью техника закапывает мешки с мазутом, вместо того, чтобы их вывозить. Оперштаб тогда опроверг эту информацию. Но вечером 24 декабря волонтеры нашли яму с закопанными мешками и записали видео. После чего в оперативном штабе заявили, что это произошло из-за «неосторожной работы водителей», с работниками «проведут инструктаж».



Скандал разгорелся и в связи с вывозом загрязненного песка. Рабочие выгрузили мешки прямо возле жилых домов в хуторе Вознесенском под Анапой. Жители стали жаловаться, что им нечем дышать. В мэрии заверили, что все уберут на временную площадку неподалеку, а через две недели увезут. 19 декабря во время прямой линии президент Путин сообщил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отказался от федеральной помощи и заверил, что местных ресурсов вполне хватает.



Такая позиция вызвала массовые недовольства жителей. Блогер Юрий Озаровский опубликовал требования волонтеров к администрации Анапы. По его словам, не хватает техники, боновых ограждений, сорбентов, биотуалетов, горячего питания для волонтеров, а также рабочих рук, экологов и орнитологов.



«Считаем, что обычные граждане сориентировались и начали действовать гораздо быстрее и эффективнее, чем администрация города. А происшествие произошло на курорте федерального значения и промедление несет непоправимые последствия на многие годы вперед», — подытожил Озаровский.



Жители Анапы пошли дальше — и записали видеообращение Владимиру Путину. Они сообщили, что необходимо больше 50 тыс. профессиональных спасателей, а не «простых людей с лопатами».



«Местные власти не справляются, у них нет для этого ресурса. Такую катастрофу лопатами не победить. Пожалуйста, спасите наш город. Нельзя затягивать первичные ликвидационные работы на месяцы, так как проникающие яды ежесекундно отравляют окружающую среду».



24 декабря глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря.



«Уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован»,— говорится в посте СК.

© Фото Полины Безверхой, Юга.ру

В первую очередь страдают птицы. Как их днями и ночами спасают волонтеры?

Орнитолог Владимир Романов сообщил, что пострадать могут до 10 тыс. птиц, в том числе краснокнижных. От мазута у птиц слипаются перья, они не могут добывать пищу и летать. Кроме того, нефтепродукты могут попасть в организм, когда птица начнет себя чистить.



Первые кадры с испачканной в мазуте птицей читательница Юга.ру прислала в редакцию вечером 16 декабря. Обессиленную утку она встретила на берегу поселка Волна Темрюкского района. Буквально через пару часов птиц стали находить и на пляжах Анапы.



Активисты объявили набор волонтеров и экстренно создали телеграм-чат «Разлив нефти в Черном море», где на данный момент состоят 95 тыс. человек.



На автомойке в Витязево они открыли пункт спасения птиц, где круглые сутки работают ветеринары и волонтеры. Люди находят пернатых на пляжах и привозят в центр, где им оказывают первую помощь: отмывают от мазута, греют лампами и дают сорбенты, иначе птицы могут погибнуть.



Дальше птиц отправляют в негосударственный центр спасения животных «Пеликан» в Ставрополе. Пернатых размещают в теплицах, наиболее ослабленных держат в стационарах. Туда уже доставили 600 особей, но центр способен принять еще не более трехсот. «Пациентов» начал размещать и краснодарский «Сафари-парк». Всего к 24 декабря спасли 1071 особь.



Обессиленных птиц продолжают находить на побережье. Плохая новость в том, что шансов на выживания у них все меньше и меньше. Они могут погибнуть от интоксикации.



«К сожалению, с каждым днем погибших будет больше. Ветеринары и орнитологи говорят, что у нас есть еще 2-3 суток. Потом выживать даже после промывания желудка и реанимации будут только единицы», — отметил эколог Георгий Каваносян.



А что с дельфинами и другими животными?

Первую погибшую азовку нашли 18 декабря в станице Благовещенской под Анапой. Специалисты подтвердили, что она умерла от разлива нефти.



Всего с начала трагедии на побережье Краснодарского края нашли 21 мертвого дельфина. В центре «Дельфа» рассказали, что дельфины могут отравиться зараженной рыбой и получить ожоги. Накопление токсинов приведет к снижению иммунитета и инфекциям.



По словам экологов, разлив нефтепродуктов окажет влияние на всю экосистему Черного моря.



«Многие спрашивают, что происходит с рыбой. Сейчас в акватории рыбы нет, основные косяки лобани и кефали уже мигрировали на Сухумские банки. Пеленгас зимует на Азове. Море практически пустое — рыбы нет. Но погибнет другая живность — крабы, ракушки, рапаны и другие», — рассказал эколог Георгий Каваносян.

© Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Основные версии крушения танкеров в Керченском проливе

Первой причиной назвали ошибку экипажа в сложных метеоусловиях. Позже появилась другая версия — «избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров». Суда строили для работы на реках, в море они могут заходить лишь в хорошую погоду. По словам эколога Дмитрия Лисицына, волны в 2,5 метра — это предел. МЧС сообщило, что 15 декабря в Керченском проливе были трехметровые волны. Это шторм в 6-7 баллов. В СМИ также появилась информация, что в 1990-х такого типа танкеры укоротили до стандартов «река-море».



«Делали все на скорую руку, примерно так: вырезали центр, выкидывали его, а потом сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине. Сегодня этот шов «разошелся» после мощного удара волны», — пишет телеграм-канал Mash.



К тому же танкерам было больше 50 лет. «Волгонефть-212» построили в 1969 году, а «Волгонефть-239» — в 1973-м.



«В практике судоходства критический возраст — 25 лет, после чего риски безопасности судна резко возрастают, что закреплено и в российском законодательстве», — пишет эколог Лисицын.



Позже всплыли и другие подробности. Телеграм-канал Baza сообщил, что танкеры должны были выгрузить нефтепродукты до 30 ноября, но «Роснефть» принимала другие суда, нарушая очередность. Мазут оставался на борту до 15 декабря.



Танкеры не должны были выходить в Керченский пролив позже ноября. К тому же один из них был перегружен на 100 тонн.



Леонид Волегов, управлявший «Волгонефтью-212», арестован за «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», а капитан второго судна под домашнем арестом.

Почему катастрофа, которая произошла 17 лет назад, повторилась и кто виноват?