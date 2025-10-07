На Черноморском побережье волонтеры снова обнаружили пятна мазута и испачканных птиц. Оперштаб о них не сообщал

  • © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины» https://t.me/shtab_delfin/1247
    © Скриншот из телеграм-канала штаба «Дельфины» https://t.me/shtab_delfin/1247

На пляжах Темрюкского района заметили свежие выбросы жидкого мазута

В начале октября волонтеры штаба «Дельфины» сообщили в телеграм-канале, что вновь обнаружили свежие выбросы жидкого мазута на берегу Темрюкского района — от порта Тамань до середины Махлаевского спуска. По их словам, пятна доходят до 30 см, а фракции нефтепродуктов текучие.

На побережье Краснодарского края снова находят обессиленных птиц в мазуте:

Помимо этого, в штаб поступили две замазученные птицы. Волонтеры заявили, что таких грязных особей они не встречали с апреля. Пострадавших птиц выхаживают в реабилитационном центре.

Отметим, что оперштаб Краснодарского края про свежие выбросы пока ничего не сообщал.

Обновление: 7 октября в 17:56 оперштаб Краснодарского края подтвердил информацию о новых выбросах нефтепродуктов в Темрюкском районе около поселка Волна на участке в 2 км — от порта «Тамань» до середины Махлаевского спуска. От мазута уже очистили около 1 км береговой линии и собрали 180 мешков загрязненного песка.

Напомним, 19 сентября власти Краснодарского края уверили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Эколог Евгений Витишко считает, что нефтепродукты еще будут всплывать и попадать на берег.

Как писали Юга.ру, власти Кубани заявили, что для уборки пляжей волонтеры больше не нужны, но активисты с этим не согласны. Они отметили, что мазута на побережье еще много.

