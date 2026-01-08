Свежий мазут и много мусора волонтеры обнаружили у Крымского моста
У косы Тузла в Керченском проливе произошли новые выбросы нефтепродуктов. Волонтеры также нашли скопления мусора
7 января волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах мазута у косы Тузла в южной части Керченского пролива.
По их словам, после недавнего шторма на берег выбросило много мусора и куски свежего мазута. Найдены следы и более старых загрязнений.
Волонтеры отметили, что ранее мазут фиксировали 1, 2 и 6 января в поселке Волна Темрюкского района.
«Кто и почему докладывает «наверх», что «берега без выбросов» — не очень понятно. Но факты на берегу говорят сами за себя», — подчеркнули в штабе.
При этом оперативный штаб Краснодарского края не сообщал о новых выбросах.
Мазут никуда не исчез, а федеральная помощь — да:
Волонтеры также сообщили, что с 8 января начнут работы по ликвидации последствий загрязнения побережья Керченского пролива. Они надеются привести в порядок побережье до начала курортного сезона и призывают местных жителей и всех желающих присоединиться к уборке.
Как писали Юга.ру, ученые изучат влияние разлива нефти в Черном море на заповедник «Утриш» под Анапой.
Все материалы по теме: