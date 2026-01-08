Свежий мазут и много мусора волонтеры обнаружили у Крымского моста

У косы Тузла в Керченском проливе произошли новые выбросы нефтепродуктов. Волонтеры также нашли скопления мусора

7 января волонтеры штаба «Дельфины» сообщили о новых выбросах мазута у косы Тузла в южной части Керченского пролива.

По их словам, после недавнего шторма на берег выбросило много мусора и куски свежего мазута. Найдены следы и более старых загрязнений.

Волонтеры отметили, что ранее мазут фиксировали 1, 2 и 6 января в поселке Волна Темрюкского района.

«Кто и почему докладывает «наверх», что «берега без выбросов» — не очень понятно. Но факты на берегу говорят сами за себя», — подчеркнули в штабе.

При этом оперативный штаб Краснодарского края не сообщал о новых выбросах.