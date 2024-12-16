Поврежденные в Керченском проливе танкеры везли более 9 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море

Предыстория: 15 декабря в Керченском проливе два судна «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели бедствие из-за шторма. С первого эвакуировали экипаж из 13 человек. Один моряк погиб. Всех 14 человек с «Волгонефть-239» благополучно спасли .

В Росморречфлоте заявили, что в результате крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов, который дрейфует к побережью от мыса Панагия до косы Тузла. Специалисты готовятся к уборке вылившегося мазута.

Для оценки экологических последствий на место происшествия приехал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Эколог Роман Пукалов рассказал изданию «Абзац» о возможных последствиях разлива нефтепродуктов. По его словам, мазут может вновь вынести на берега косы Тузла. В период зимних штормов собрать разлив в Керченском проливе будет сложно.



Также экологический блогер Георгий Каваносян отметил, что танкеры затонули возле Опукского заповедника и ландшафтно-рекреационного парка «Мыс Такиль». Может пострадать морская флора и фауна.



Каваносян оценил общий ущерб в 30-50 млрд рублей:



«Несмотря на то, что какая-то часть мазута вытекла, некоторые емкости, надеюсь, останутся неразгерметизированными. Ликвидировать последствия будут только после установления погоды. На это уйдет минимум несколько недель. За это время пятно растечется на максимально возможную площадь».



Напомним, что в ноябре 2007 года в Керченском проливе во время шторма затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Тогда из разломившегося танкера «Волгонефть-139» в море вылилось около двух тысяч тонн мазута. Экологи фиксировали нефтяные пятна длиной четыре километра.