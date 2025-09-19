Власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря

Краснодарский край

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Опертштаб Кубани отчитался об очистке побережья Анапы и Темрюкского района от нефтепродуктов. Эколог считает, что мазут еще будет всплывать

19 сентября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что у берегов Анапы и Темрюкского района полностью завершили работы по сбору осевшего с морского дна мазута. С 10 по 17 сентября водолазы подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами.

Отмечается, всего специалисты совершили 21 591 погружений и собрали 22 451 мешок с мазутом общим весом более 2 тыс. тонн. Очистку проводили на 19 участках в прибрежных зонах Анапы, села Витязево, поселков Джемете, Волна, Веселовка и Артющенко.

Эколог Евгений Витишко отреагировал на новость в своем телеграм-канале. Он считает, что мазут еще будет всплывать и попадать на берег:

«Судя по видео и грязным СИЗ, одетым поверх неопрена, мазут еще есть и будет дальше всплывать и выпадать на берег».

Напомним, что в Краснодарском крае уже десять месяцев собирают нефтепродукты после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Они затонули 15 декабря 2024 года. В море попало около 3 тыс. тонн мазута, а всего судна перевозили более 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как писали Юга.ру, в июле Росприроднадзоре заявляли, что пока затонувшие части танкера не убрали из акватории моря, они представляют угрозу окружающей среде.

