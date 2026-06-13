Краснодарский «Локо» выиграл бронзовые медали баскетбольного чемпионата
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» серию за третье место в Единой Лиге ВТБ со счетом 3-2
12 июня в Санкт-Петербурге баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Зениту», 84:76. Благодаря этой победе краснодарцы со счетом 3-2 выиграли серию за бронзовые медали чемпионата. Стоит отметить, что «Локо» начал серию с двух поражений.
«Поздравляю команду и наших болельщиков. Мы сделали большое дело, одержав три победы подряд в ситуации, когда любое поражение означало конец сезона. Благодарю парней за то, что смогли найти в себе силы, собраться, показать качественную игру и вытащить эту серию», — сказал после матча главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович.
Впервые в истории Единой Лиги ВТБ серия за третье место продлилась дольше, чем за первое (даже с учетом того, что за золотые медали играют до четырех побед). Дело в том, что ЦСКА выиграл серию у казанского УНИКСа со счетом 4-0 (последний матч состоялся 10 июня), а для того, чтобы определить лучшего в противостоянии «Локо» и «Зенита», потребовались все 5 запланированных игр.
Интересно, что «Зенит» проиграл подряд две серии, в которых вел с преимуществом в две победы: в полуфинале (до четырех побед) петербуржцы упустили преимущество 3-1, которое УНИКС превратил в 3-4, а в серии за бронзовые медали «Локомотив-Кубань» из 0-2 сделал 3-2 в свою пользу.
Это вторые бронзовые медали Единой Лиги ВТБ для краснодарского баскетбольного клуба (первые были в сезоне-2014/15). Также у «Локо» есть два комплекта серебряных медалей — в розыгрышах 2012/13 и 2022/23 годов.
Для команд игровых видов спорта, представляющих Краснодарский край, бронза «Локомотива-Кубань» стала вторым комплектом медалей чемпионатов России в сезоне-2025/26. Несколькими неделями ранее ФК «Краснодар» выиграл серебро футбольной Премьер-лиги.
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