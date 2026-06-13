Краснодарский «Локо» выиграл бронзовые медали баскетбольного чемпионата

12 июня в Санкт-Петербурге баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» нанес поражение «Зениту», 84:76. Благодаря этой победе краснодарцы со счетом 3-2 выиграли серию за бронзовые медали чемпионата. Стоит отметить, что «Локо» начал серию с двух поражений.

«Поздравляю команду и наших болельщиков. Мы сделали большое дело, одержав три победы подряд в ситуации, когда любое поражение означало конец сезона. Благодарю парней за то, что смогли найти в себе силы, собраться, показать качественную игру и вытащить эту серию», — сказал после матча главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович.

Впервые в истории Единой Лиги ВТБ серия за третье место продлилась дольше, чем за первое (даже с учетом того, что за золотые медали играют до четырех побед). Дело в том, что ЦСКА выиграл серию у казанского УНИКСа со счетом 4-0 (последний матч состоялся 10 июня), а для того, чтобы определить лучшего в противостоянии «Локо» и «Зенита», потребовались все 5 запланированных игр.