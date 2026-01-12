Спрос на туры в Краснодарский край снизился на 15% из-за разлива нефти

Краснодарский край

  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Эксперты рассказали, на сколько снизился спрос россиян на туры по стране в 2025 году

12 января директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что в 2025 году спрос на туры в Краснодарский край снизился на 15% из-за экологической катастрофы в Черном море. В 2024 году Анапа приняла 5,5 млн туристов, а в 2025 году — только 2 млн.

По ее словам, всего в 2025 году спрос на туры по России снизился примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом выросли самостоятельные бронирования.

«Спрос в сегменте организованного туризма снизился примерно на 10%, в то время как количество запросов и бронирований у агрегаторов увеличилось примерно на столько же, если не больше. Причем увеличение происходит в том числе за счет тех вариантов размещения, которое туроператоры не предлагают — квартиры, апартаменты, небольшие частные отели. И это показатель чувствительности к стоимости», — отметила она.

Ломидзе рассказала, что в 2025 году россияне совершили около 90 млн поездок по стране. Список самых популярных направлений не изменился: это Краснодарский край, Москва и область, Санкт-Петербург, Кавминводы и Калининград.

Эксперт добавила, что лидером по приросту турпотока в этом году стал Крым — спрос на него увеличился почти на 67%. Также прирост наблюдался в республиках Северного Кавказа, Санкт-Петербурге (+7%), Калининградской области (+5%), Москве и Подмосковье (+4%).

Напомним, что 15 декабря 2024 года у берегов Краснодарского края произошла экологическая катастрофа — разлив нефти из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе. Весной Роспотребнадзор признал пляжи Анапы и Темрюка непригодными для купания.

Как писали Юга.ру, пострадавшему от разлива мазута бизнесу Анапы и Темрюкского района продлили отсрочку по налогам.

Курорты и туризм Нефть отдых Разлив нефти Черное море Экология

