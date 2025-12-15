Коффердамы, установленные вокруг затонувших танкеров, не спасают Черное море от мазута — эколог

Российский эколог назвал коффердамы «дорогой и долгой» технологией при разливе нефти и привел более эффективные мировые практики

15 декабря эколог Дмитрий Лисицын раскритиковал в своем телеграм-канале методы ликвидации последствий прошлогоднего разлива нефти в Черном море. А именно — установку коффердамов. По его словам, это единственный в мире случай, когда аварийные суда лежат на небольшой глубине в 20 метров и из них целый год вытекает мазут.



«Мы, конечно, пошли своим путем. Через ж…, через коффердамы. 12 декабря вице-премьер Савельев сообщил, что спустя год установлен лишь один коффердам из трех, и что из носовой части Волгонефть-239 «удален основной объем мазута». А кормовая и носовая части Волгонефть-212 так и продолжают течь. И там остается около 2 тыс. тонн мазута. Почему нельзя было давно убрать эту экологическую мину? Зачем городить коффердамы — долгие, дорогие, неэффективные? Которые никто в таких случаях не использует», — написал эколог.

Лисицын заявил, что в таких ситуациях нефтепродукты можно полностью откачать за несколько месяцев и привел три примера из мировой практики: Танкер Princess Empress с 760 тоннами мазута затонул в феврале 2023 у острова Миндоро (Филиппины) на глубине 400 метров . В июне 2023 весь мазут подняли.

. В июне 2023 весь мазут подняли. Танкер Terranova с 1200 тоннами мазута затонул в июле 2024 у Манилы (Филиппины) на глубине 34 метра . За два месяца весь мазут откачали.

. За два месяца весь мазут откачали. Танкер Agia Zoni II с 2200 тоннами мазута затонул 10 сентября 2017 у порта Пирей (Греция) на глубине 35 метров . Уже 19 сентября 2017 нефть откачали. Наверх подняли более 1500 тонн нефтепродуктов, а в ноябре — корпус судна. Как отметил эколог, во всех указанных случаях применяли технологию «горячего врезания», которую используют уже десятки лет. Водолазы достают до глубин 150 метров, а роботы — ниже. Так, в 2004 году с танкера «Престиж» откачали 13 тыс. тонн мазута с глубины 4 тыс. метров . «На корпус танкера крепят герметичный фланец, в него ставят буровую головку, которой прорезают отверстие в стенке танка. Затем перекрывают клапан, убирают буровой инструмент, вводят жесткий шланг внутрь танка и начинают откачку. Все происходит внутри герметичного блока. Иногда ставят параллельную линию подачи пара для разжижения мазута», — объяснил он.

Напомним, что год назад, 15 декабря 2024 года, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По официальной информации, в Черное море попало около 3 тыс. тонн мазута. Всего судна перевозили более 9,2 тыс. тонн нефтепродуктов. С начала экокатастрофы волонтеры и активисты очищают пляжи Краснодарского края и спасают пострадавших птиц и животных.

В сентябре власти Краснодарского края заявили, что собрали весь мазут со дна Черного моря. Однако волонтеры до сих пор находят на пляжах мазут, испачканных птиц и мертвых животных. В Росприроднадзоре предупреждали, что пока затонувшие части танкера не убрали из акватории Черного моря, они представляют угрозу окружающей среде.