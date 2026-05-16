В Краснодаре в кино покажут мюзикл «Принцесса цирка»

«Мистер X» — таинственный наездник в черной полумаске. Он стал главной сенсацией цирка. Его коронный номер — смертельно опасный прыжок под куполом. В один из вечеров в цирк приезжает княгиня Теодора — богатая молодая вдова. По завещанию, чтобы сохранить наследство в России, она должна в течение шести недель после смерти супруга выйти замуж за соотечественника.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 22 мая показ мюзикла «Принцесса цирка» в постановке Московского театра мюзикла. В основе лежит одноименная оперетта Имре Кальмана.

«Известная музыка в талантливом исполнении, роскошные декорации, переносящие в Париж начала ХХ века, захватывающие трюки — все это соединилось в спектакле, чтобы подарить зрителям ощущение праздника и восторга. Специально для этой постановки были придуманы уникальные цирковые номера, в том числе смертельно опасный трюк без страховки», — рассказали организаторы.

Показ состоится 22 мая в 19:00 в кинотеатре «Монитор на Красной площади». Спектакль демонстрируют в рамках арт-проекта «Волшебные вечера».